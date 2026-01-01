Déployer LibreDesk en un clic.
Plateforme de support client omnicanal open-source avec gestion des tickets, chat en direct, boîtes de réception e-mail et gestion des SLA.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibreDesk
LibreDesk est une plateforme de support client open source qui consolide les conversations provenant des e-mails, du chat en direct et d'autres canaux dans un espace de travail d'équipe unique. Conçue pour les équipes de support de toute taille, elle couvre l'intégralité du cycle de vie du support — du premier contact à la résolution — avec des outils pour l'affectation, la priorisation, le suivi des SLA, les réponses prédéfinies et les enquêtes de satisfaction client.
L'auto-hébergement de LibreDesk donne à votre équipe la pleine propriété de l'historique des conversations et des données clients, sans frais par agent ou par ticket. Vous contrôlez l'infrastructure, les intégrations et les politiques de rétention, en connectant directement vos boîtes de réception e-mail et vos widgets de chat sans acheminer les données via une plateforme SaaS tierce.
Principales fonctionnalités de LibreDesk
Boîtes de réception omnicanal
Gérez les e-mails, le chat en direct et les conversations basées sur API depuis une boîte de réception unifiée afin que les agents n'aient jamais à basculer entre les onglets pour répondre.
Gestion des SLA
Définissez des objectifs de temps de réponse et de résolution par boîte de réception et recevez des alertes automatiques avant que les délais ne soient dépassés.
Règles d'automatisation
Déclencher l'attribution automatique, l'étiquetage, les changements de priorité et les réponses en fonction des conditions de la conversation et de la disponibilité de l'agent.
Réponses prédéfinies
Enregistrez et recherchez des modèles de réponse réutilisables afin que les agents répondent de manière cohérente aux questions courantes en quelques secondes.
Sondages CSAT
Envoyez automatiquement des enquêtes de satisfaction post-résolution et suivez les scores par agent, équipe et boîte de réception au fil du temps.
Pourquoi choisir Hostinger pour LibreDesk
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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