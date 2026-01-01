Déployer Waline en un clic.
Système de commentaires léger et open source avec protection anti-spam, modération et prise en charge des notifications enrichies.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Waline
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Waline
Waline est un système de commentaires open source et auto-hébergé conçu pour les sites web statiques, les blogs et les sites de documentation. Il offre une expérience de commentaire complète incluant les réponses imbriquées, les réactions emoji, le nombre de visiteurs et les statistiques de vues d'articles, le tout sans dépendre de services tiers qui suivent vos utilisateurs.
L'auto-hébergement de Waline sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de commentaires, les flux de travail de modération et les paramètres de notification. Ce déploiement utilise SQLite pour un stockage local sans configuration, il n'y a donc pas de base de données séparée à gérer. Waline s'intègre à n'importe quel frontend via un widget JavaScript et prend en charge le formatage Markdown dans les commentaires dès l'installation.
Principales fonctionnalités de Waline
Protection anti-spam
L'intégration Akismet native et la limitation du débit par adresse IP filtrent les commentaires indésirables sans nécessiter de révision manuelle de chaque soumission.
Notifications par courriel
Les alertes e-mail automatiques informent les commentateurs des réponses et les propriétaires de sites des nouvelles soumissions, maintenant les conversations actives sans surveillance manuelle.
Analytique des visiteurs
Suivez le nombre de vues de page et les statistiques de visiteurs uniques par article directement depuis le widget Waline, sans avoir besoin de service d'analyse supplémentaire.
Tableau de bord de modération
Le panneau d'administration web vous permet d'approuver, de modifier et de supprimer les commentaires, et de gérer les comptes des commentateurs depuis une interface unique.
Support Markdown
Les commentateurs peuvent formater les réponses en utilisant la syntaxe Markdown et insérer des réactions emoji, rendant les discussions plus riches et plus faciles à lire.
Pourquoi choisir Hostinger pour Waline
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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