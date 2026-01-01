Déployer Flame en 1 clic.
Page d'accueil et tableau de bord d'accueil auto-hébergés pour votre serveur personnel et vos services de homelab.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Flame
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Flame
Flame est une page d'accueil auto-hébergée qui transforme votre serveur en un carrefour organisé pour toutes vos applications et favoris. Tout est géré via une interface graphique intégrée — pas de fichiers de configuration à modifier, pas de redémarrages nécessaires. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis votre navigateur.
Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame fonctionne entièrement sur votre propre VPS, assurant la confidentialité de votre inventaire de services et de vos favoris. Son intégration avec les étiquettes Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, de sorte que votre tableau de bord reste à jour à mesure que vous déployez de nouveaux services.
Principales fonctionnalités de Flame
Gestion basée sur l'interface graphique
Ajoutez, mettez à jour et supprimez des applications et des signets directement depuis l'interface web sans modifier aucun fichier de configuration.
Découverte automatique Docker
Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution en lisant les étiquettes Docker, maintenant votre tableau de bord synchronisé avec les services déployés.
Recherche intégrée
La barre de recherche intégrée prend en charge 11 fournisseurs de recherche web et filtre les applications locales et les signets en temps réel.
Thèmes personnalisés
Choisissez parmi 15 thèmes de couleurs intégrés ou créez le vôtre avec l'éditeur de thème personnalisé et les remplacements CSS.
Widget météo
Affichez les conditions météorologiques en direct sur votre tableau de bord à l'aide d'une clé API météo gratuite et des coordonnées de votre emplacement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Flame
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.