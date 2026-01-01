Flame est une page d'accueil auto-hébergée qui transforme votre serveur en un carrefour organisé pour toutes vos applications et favoris. Tout est géré via une interface graphique intégrée — pas de fichiers de configuration à modifier, pas de redémarrages nécessaires. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis votre navigateur.

Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame fonctionne entièrement sur votre propre VPS, assurant la confidentialité de votre inventaire de services et de vos favoris. Son intégration avec les étiquettes Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, de sorte que votre tableau de bord reste à jour à mesure que vous déployez de nouveaux services.