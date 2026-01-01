Déployer Homer en 1 clic.
Un tableau de bord statique ultra-simple pour organiser tous vos services auto-hébergés sur une seule et magnifique page d'accueil.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Homer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Homer
Homer est un tableau de bord léger et open source qui transforme votre collection de services auto-hébergés en une page d'accueil propre et organisée. Entièrement configuré via un seul fichier YAML, il ne nécessite aucune base de données ni aucun backend — juste quelques lignes pour construire un portail soigné pour chaque application sur votre serveur. Les modifications apportées au fichier de configuration prennent effet immédiatement après l'actualisation de la page, ce qui rend la maintenance de votre tableau de bord sans effort.
L'auto-hébergement de Homer sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément à partir de fichiers statiques et peut être personnalisé sans limites. Avec la prise en charge des PWA, il s'installe sur les appareils mobiles comme une application native, vous donnant, à vous et à votre équipe, un accès rapide à tous vos services depuis n'importe où.
Principales fonctionnalités de Homer
Configuration YAML
Définissez l'ensemble de votre tableau de bord dans un seul fichier config.yml — aucune base de données, aucun backend et aucun redémarrage nécessaire pour voir les changements.
Cartes de service intelligentes
Affichez les indicateurs d'état en direct de vos services, montrant s'ils sont accessibles directement depuis le tableau de bord en un coup d'œil.
Recherche floue
Trouvez rapidement n'importe quel service ou lien grâce à la recherche floue intégrée et aux raccourcis clavier pour une navigation rapide et pilotée par le clavier.
Support PWA
Installez Homer en tant qu'application web progressive sur n'importe quel appareil pour un accès instantané et sans marque-page à vos services auto-hébergés.
Personnalisation du thème
Choisissez parmi des thèmes communautaires comme Catppuccin et Dracula, ou écrivez vos propres remplacements CSS pour correspondre à n'importe quel style.
Pourquoi choisir Hostinger pour Homer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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