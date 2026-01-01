Déployer votre Spotify en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé des statistiques d'écoute Spotify avec des graphiques riches, l'historique et des analyses détaillées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Your Spotify
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Your Spotify
Votre Spotify est un tableau de bord d'analyse auto-hébergé qui suit l'intégralité de votre historique d'écoute Spotify et le visualise à travers des graphiques riches : meilleurs artistes et titres au fil du temps, temps d'écoute par jour et par heure, distributions de genres, rotations d'albums et tendances historiques sur plusieurs années. Contrairement à Spotify Wrapped, qui n'apparaît qu'une fois par an, Votre Spotify vous offre la même profondeur d'analyse à la demande, pour toute période de temps que vous choisissez.
L'auto-hébergement de Votre Spotify sur un VPS conserve chaque lecture, chaque "j'aime" et chaque saut dans une base de données que vous contrôlez — les propres exportations de données de Spotify sont limitées aux 50 titres les plus récents, mais Votre Spotify interroge l'API en continu et construit une archive d'écoute personnelle complète qui s'enrichit tant que l'instance est en cours d'exécution.
Principales fonctionnalités de Your Spotify
Capture continue de l'historique
Interroge l'API Spotify toutes les quelques secondes pour enregistrer chaque lecture, y compris les titres ignorés et les écoutes partielles — bien au-delà de ce que Spotify exporte.
Meilleurs artistes, morceaux et albums
Les plages horaires configurables affichent votre contenu le plus écouté par nombre de lectures, temps d'écoute ou découvertes inédites.
Tendances et habitudes d'écoute
Les cartes thermiques et les graphiques visualisent quand vous écoutez le plus — l'heure de la journée, le jour de la semaine, les tendances mensuelles et les comparaisons d'une année sur l'autre.
Analyse de genre et d'ambiance
Regroupe les caractéristiques audio des titres et les tags de genre de Spotify dans des graphiques montrant comment vos goûts évoluent au fil du temps.
Tableaux de bord multi-utilisateurs
Chaque utilisateur connecte son propre compte Spotify via OAuth afin que les foyers puissent chacun suivre leur écoute séparément sur un seul serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Your Spotify
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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