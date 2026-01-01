Seerr est une plateforme open source de gestion et de découverte de contenus multimédias qui réunit le meilleur d'Overseerr et de Jellyseerr en une seule application, avec prise en charge native de Jellyfin, Plex et Emby. Les utilisateurs peuvent découvrir et demander des films et des séries, soumettre des requêtes, et les administrateurs les approuvent via un tableau de bord intuitif — tandis que Sonarr et Radarr gèrent le téléchargement automatiquement.

L'auto-hébergement de Seerr maintient les identifiants de serveur multimédia et les clés API au sein de votre propre infrastructure, tout en offrant à la famille et aux amis un moyen élégant de demander du contenu sans accès direct à vos outils d'automatisation. La disponibilité 24h/24 et 7j/7 du déploiement VPS garantit que les soumissions de requêtes et les notifications fonctionnent de manière fiable, que votre réseau domestique soit en ligne ou non.