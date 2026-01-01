Déployer Seerr en 1 clic.
Plateforme unifiée de requêtes multimédias pour Jellyfin, Plex et Emby avec traitement automatisé via Sonarr et Radarr.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Seerr
Seerr est une plateforme open source de gestion et de découverte de contenus multimédias qui réunit le meilleur d'Overseerr et de Jellyseerr en une seule application, avec prise en charge native de Jellyfin, Plex et Emby. Les utilisateurs peuvent découvrir et demander des films et des séries, soumettre des requêtes, et les administrateurs les approuvent via un tableau de bord intuitif — tandis que Sonarr et Radarr gèrent le téléchargement automatiquement.
L'auto-hébergement de Seerr maintient les identifiants de serveur multimédia et les clés API au sein de votre propre infrastructure, tout en offrant à la famille et aux amis un moyen élégant de demander du contenu sans accès direct à vos outils d'automatisation. La disponibilité 24h/24 et 7j/7 du déploiement VPS garantit que les soumissions de requêtes et les notifications fonctionnent de manière fiable, que votre réseau domestique soit en ligne ou non.
Principales fonctionnalités de Seerr
Support multi-serveurs
Fonctionne avec Jellyfin, Plex et Emby, y compris l'authentification unique, afin que les utilisateurs se connectent avec les mêmes identifiants qu'ils utilisent pour leur serveur multimédia.
Intégration Sonarr et Radarr
Envoie automatiquement les requêtes approuvées à Sonarr pour les séries télévisées et à Radarr pour les films, complétant ainsi le pipeline complet de la requête à la bibliothèque.
Prévention des doublons
Analyse les bibliothèques multimédias existantes avant d'accepter les requêtes, évitant les téléchargements inutiles pour du contenu déjà disponible.
Permissions granulaires
Les contrôles d'accès basés sur les rôles et les quotas de requêtes par utilisateur permettent aux administrateurs de gérer ce que les utilisateurs peuvent demander et à quelle fréquence.
Notifications multicanal
Envoie des alertes d'approbation et de disponibilité via Discord, Telegram, Slack, e-mail et webhooks pour tenir les utilisateurs informés de leurs demandes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Seerr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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