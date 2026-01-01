Déployer XWiki en 1 clic.
Plateforme wiki open source puissante pour la gestion des connaissances d'équipe, la documentation et les espaces de travail collaboratifs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour XWiki
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec XWiki
XWiki est une plateforme wiki d'entreprise open source qui va au-delà de la documentation statique. Son modèle de page structuré organise le contenu en espaces et pages hiérarchiques, tandis qu'un moteur de script intégré permet aux équipes de créer des tableaux de bord dynamiques et des applications intranet personnalisées directement sur les pages wiki. Avec plus de 900 extensions et un assistant intégré « App Within Minutes », les équipes peuvent transformer XWiki en une base de connaissances sur mesure, un outil de suivi des problèmes ou un espace de travail de projet sans partir de zéro.
L'auto-hébergement de XWiki sur votre propre VPS maintient toute la documentation, les processus internes et les connaissances de l'entreprise sous votre contrôle direct — sans frais par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et sans données quittant votre infrastructure. Ce modèle associe XWiki à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et prêt pour la production.
Principales fonctionnalités de XWiki
Modèle de page structurée
Organisez le contenu dans des espaces et des pages hiérarchiques avec des relations parent-enfant, en gardant les grandes bases de connaissances navigables et cohérentes.
Créateur d'applications intégré
Créez des applications de données personnalisées basées sur des pages wiki à l'aide de l'assistant App Within Minutes — aucun framework externe ni codage requis.
900+ extensions
Étendez XWiki avec une bibliothèque de plus de 900 extensions communautaires couvrant les calendriers, les diagrammes, la gestion des tâches et l'authentification LDAP.
Moteur de script
Écrivez des scripts Velocity, Groovy ou Python dans les pages wiki pour créer du contenu dynamique, des tableaux de bord et des rapports automatisés.
Recherche en texte intégral
Solr intégré indexe tout le contenu des pages et les pièces jointes, fournissant instantanément des résultats pertinents même sur de grandes bases de connaissances.
Historique des révisions
Chaque modification est automatiquement versionnée avec une vue des différences complète et une restauration en un clic pour récupérer n'importe quelle version précédente de n'importe quelle page.
Pourquoi choisir Hostinger pour XWiki
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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