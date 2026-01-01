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Plateforme wiki open source puissante pour la gestion des connaissances d'équipe, la documentation et les espaces de travail collaboratifs.

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$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec XWiki

XWiki est une plateforme wiki d'entreprise open source qui va au-delà de la documentation statique. Son modèle de page structuré organise le contenu en espaces et pages hiérarchiques, tandis qu'un moteur de script intégré permet aux équipes de créer des tableaux de bord dynamiques et des applications intranet personnalisées directement sur les pages wiki. Avec plus de 900 extensions et un assistant intégré « App Within Minutes », les équipes peuvent transformer XWiki en une base de connaissances sur mesure, un outil de suivi des problèmes ou un espace de travail de projet sans partir de zéro.

L'auto-hébergement de XWiki sur votre propre VPS maintient toute la documentation, les processus internes et les connaissances de l'entreprise sous votre contrôle direct — sans frais par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et sans données quittant votre infrastructure. Ce modèle associe XWiki à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et prêt pour la production.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de XWiki

Modèle de page structurée

Organisez le contenu dans des espaces et des pages hiérarchiques avec des relations parent-enfant, en gardant les grandes bases de connaissances navigables et cohérentes.

Créateur d'applications intégré

Créez des applications de données personnalisées basées sur des pages wiki à l'aide de l'assistant App Within Minutes — aucun framework externe ni codage requis.

900+ extensions

Étendez XWiki avec une bibliothèque de plus de 900 extensions communautaires couvrant les calendriers, les diagrammes, la gestion des tâches et l'authentification LDAP.

Moteur de script

Écrivez des scripts Velocity, Groovy ou Python dans les pages wiki pour créer du contenu dynamique, des tableaux de bord et des rapports automatisés.

Recherche en texte intégral

Solr intégré indexe tout le contenu des pages et les pièces jointes, fournissant instantanément des résultats pertinents même sur de grandes bases de connaissances.

Historique des révisions

Chaque modification est automatiquement versionnée avec une vue des différences complète et une restauration en un clic pour récupérer n'importe quelle version précédente de n'importe quelle page.

Pourquoi choisir Hostinger pour XWiki

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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