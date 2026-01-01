Déployer ShipShipShip en 1 clic.
Plateforme légère et auto-hébergée de journal des modifications et de feuille de route avec vote communautaire, réactions emoji et automatisation de la newsletter.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec ShipShipShip
ShipShipShip est une application open source de journal des modifications et de feuille de route qui aide les équipes produit à partager les mises à jour et à recueillir les commentaires de la communauté en un seul endroit. Conçue avec SvelteKit et Go, elle associe un journal des modifications public soigné à un tableau d'administration de style kanban où chaque version, correction et idée à venir se trouve à côté des votes et des réactions qu'elle a générés.
L'auto-hébergement de ShipShipShip sur votre VPS garde les listes d'abonnés, les identifiants SMTP et les données de feedback sous votre propre contrôle, élimine la tarification par siège des alternatives hébergées, et vous permet de personnaliser la page publique grâce à des thèmes installables qui correspondent à votre produit.
Principales fonctionnalités de ShipShipShip
Vote communautaire
Les visiteurs votent sur les fonctionnalités proposées afin que l'équipe puisse prioriser la feuille de route en fonction de la demande réelle plutôt que de suppositions internes.
Réactions par emoji
Huit types de réactions permettent aux lecteurs de réagir à chaque entrée, fournissant un signal léger sans les obliger à passer par un processus d'inscription.
Feuille de route Kanban
Un tableau glisser-déposer avec des statuts personnalisables rend chaque élément proposé, en cours et livré visible pour toute l'équipe.
Automatisation des newsletters
Les newsletters basées sur SMTP se déclenchent automatiquement lorsqu'une entrée change de statut, afin que les abonnés soient informés des nouvelles versions sans envois manuels.
Thèmes installables
Le système de thème piloté par manifeste sépare le panneau d'administration du journal des modifications public afin que vous puissiez correspondre exactement à l'image de marque de votre produit.
API RESTful
L'API REST complète pour les événements, les réactions, les votes et les abonnés à la newsletter facilite l'intégration avec les outils CI/CD ou marketing.
Pourquoi choisir Hostinger pour ShipShipShip
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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