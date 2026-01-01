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NVR auto-hébergé pour caméras IP avec détection de mouvement, prise en charge RTSP/ONVIF, et une interface web pour les séquences en direct et enregistrées.

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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yucca

Yucca est un enregistreur vidéo réseau (NVR) auto-hébergé conçu pour gérer des caméras IP à n'importe quelle échelle, de quelques caméras de sécurité domestiques à des milliers de flux d'entreprise. Il prend en charge les protocoles RTSP, ONVIF et les protocoles de caméra IP courants, offrant la visualisation en direct, l'enregistrement et la lecture via une interface web et une application Android.

L'auto-hébergement de Yucca sur un VPS permet de conserver toutes les séquences de caméra au sein de votre infrastructure, sans frais de stockage cloud ni accès tiers. La détection de mouvement avec alertes par e-mail, les métriques Prometheus pour la surveillance et une architecture évolutive en font une solution de surveillance pratique pour la sécurité domestique, la surveillance de la vente au détail et les environnements de petites entreprises.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Yucca

Support RTSP et ONVIF

Connectez n'importe quelle caméra IP qui prend en charge les protocoles RTSP ou ONVIF, couvrant la grande majorité des caméras grand public et professionnelles.

Détection de mouvement

Déclencher automatiquement les enregistrements et les alertes par e-mail lorsqu'un mouvement est détecté dans les zones de la caméra, réduisant ainsi le stockage et le bruit.

En direct & lecture enregistrée

Visualisez les flux de caméras en direct et consultez les enregistrements via l'interface web ou l'application Android associée.

Architecture évolutive

Yucca s'adapte d'une poignée de caméras domestiques à des milliers de flux simultanés sans modifications architecturales.

Métriques Prometheus

Exporter les métriques d'enregistrement et de santé du flux vers Prometheus pour l'intégration avec les tableaux de bord de surveillance existants.

Pourquoi choisir Hostinger pour Yucca

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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