Memgraph est une base de données de graphes en mémoire conçue pour les parcours en temps réel sur de grands ensembles de données interconnectés. Il est entièrement compatible Cypher — ce qui en fait un remplacement direct pour les requêtes Neo4j — tout en offrant une latence significativement plus faible sur les charges de travail de streaming et événementielles. La bibliothèque MAGE incluse ajoute plus de 50 modules d'algorithmes de graphes (PageRank, détection de communautés, chemins les plus courts, et plus encore) qui s'exécutent nativement à l'intérieur de la base de données sans frameworks externes.

Ce déploiement associe Memgraph à Memgraph Lab, une interface de requête visuelle basée sur navigateur pour écrire des requêtes Cypher, explorer la structure des graphes et exécuter des expériences d'algorithmes. L'exécution des deux sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la rétention des données et les politiques d'accès — sans tarification cloud par nœud ni restrictions de fournisseur.