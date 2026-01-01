Déployer Paisa en 1 clic.
Gestionnaire de finances personnelles open source utilisant la comptabilité en partie double pour une visibilité complète sur les actifs, les dépenses et la valeur nette.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Paisa
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Paisa
Paisa est un suivi de finances personnelles auto-hébergé, basé sur le modèle de comptabilité en partie double. Il vous offre une image précise et complète de vos finances — actifs, passifs, revenus, dépenses et valeur nette — suivies à l'aide de fichiers journaux en texte brut que vous possédez entièrement. Contrairement aux applications financières basées sur le cloud, toutes vos données restent sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun tiers n'accède à vos dossiers financiers.
L'interface web transforme votre journal comptable en tableaux de bord interactifs : répartition des dépenses par catégorie, graphiques d'allocation d'actifs, projections d'objectifs de retraite et suivi des rendements d'investissement pour les fonds communs de placement et les actions. La prise en charge de plusieurs devises gère les finances réparties dans différents pays ou classes d'actifs.
Principales fonctionnalités de Paisa
Comptabilité en partie double
Chaque transaction est enregistrée avec des écritures de débit et de crédit correspondantes, vous offrant un suivi mathématiquement précis qui détecte automatiquement les erreurs.
Tableau de bord du patrimoine net
Une vue unique agrège tous les actifs et passifs au fil du temps, montrant comment votre situation financière globale évolue mois après mois.
Suivi du rendement des investissements
Suivez la performance des fonds communs de placement et des actions avec des calculs XIRR afin de toujours connaître le rendement annualisé réel de chaque placement.
Analyse budget vs réel
Comparez les dépenses prévues aux dépenses réelles par catégorie pour identifier où va réellement votre argent par rapport à l'endroit où vous aviez prévu de le dépenser.
Fichiers de données en texte clair
Toutes les données financières sont stockées dans des fichiers journaux lisibles par l'homme que vous pouvez modifier, contrôler en version et sauvegarder indépendamment de l'application.
Pourquoi choisir Hostinger pour Paisa
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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