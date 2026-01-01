Déployer The Lounge en 1 clic.
Client IRC auto-hébergé et toujours actif qui vous maintient connecté et stocke l'intégralité de votre historique de messages sur tous vos appareils.
Trouvez le forfait VPS idéal pour The Lounge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec The Lounge
The Lounge est un client IRC auto-hébergé basé sur le web qui agit comme un bouncer IRC persistant — restant connecté aux réseaux 24h/24 et 7j/7 afin que vous ne manquiez jamais de messages. Il stocke l'historique complet des discussions et synchronise les marqueurs de lecture sur tous vos appareils via une interface de navigateur réactive.
L'auto-hébergement de The Lounge sur un VPS offre à chaque utilisateur une présence IRC permanente sans avoir besoin d'un service BNC séparé. Il prend en charge plusieurs comptes d'utilisateur, l'authentification SASL et LDAP, les notifications push, les aperçus de liens et les connexions simultanées à plusieurs réseaux IRC.
Principales fonctionnalités de The Lounge
Connexion continue
The Lounge reste connecté aux réseaux IRC 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS, ainsi les messages ne sont jamais manqués même lorsque vos appareils sont hors ligne.
Historique complet des messages
Tous les messages sont stockés côté serveur et synchronisés sur chaque appareil, vous offrant un historique complet depuis n'importe quel navigateur.
Prise en charge multi-réseaux
Connectez-vous simultanément à plusieurs réseaux IRC avec des comptes séparés pour chaque utilisateur sur votre serveur.
Notifications push
Recevez des notifications push mobiles et de bureau pour les mentions et les messages directs sans garder un onglet de navigateur ouvert.
Pourquoi choisir Hostinger pour The Lounge
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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