HumHub est une plateforme de réseau social d'entreprise open source qui permet aux organisations de créer des communautés intranet privées et auto-hébergées. Elle combine la sensation familière des réseaux sociaux — flux d'activités, espaces (canaux de groupe), messagerie directe, profils d'utilisateurs et notifications — avec les exigences de contrôle et de confidentialité d'une plateforme d'équipe interne. Contrairement aux alternatives hébergées telles que Slack ou Microsoft Teams, HumHub fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure, sans frais par utilisateur ni données quittant vos serveurs.

Construit sur une architecture modulaire, HumHub propose une place de marché de plus de 100 modules gratuits et premium couvrant les wikis, les calendriers, la gestion des tâches, les sondages, le partage de fichiers et l'authentification LDAP/Active Directory — ce qui le rend adaptable aux besoins de collaboration spécifiques de toute équipe ou organisation.