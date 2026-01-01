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Plateforme de réseau social d'entreprise et intranet open source pour la création de communautés d'équipe privées.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec HumHub

HumHub est une plateforme de réseau social d'entreprise open source qui permet aux organisations de créer des communautés intranet privées et auto-hébergées. Elle combine la sensation familière des réseaux sociaux — flux d'activités, espaces (canaux de groupe), messagerie directe, profils d'utilisateurs et notifications — avec les exigences de contrôle et de confidentialité d'une plateforme d'équipe interne. Contrairement aux alternatives hébergées telles que Slack ou Microsoft Teams, HumHub fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure, sans frais par utilisateur ni données quittant vos serveurs.

Construit sur une architecture modulaire, HumHub propose une place de marché de plus de 100 modules gratuits et premium couvrant les wikis, les calendriers, la gestion des tâches, les sondages, le partage de fichiers et l'authentification LDAP/Active Directory — ce qui le rend adaptable aux besoins de collaboration spécifiques de toute équipe ou organisation.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de HumHub

Espaces et canaux

Organisez les communautés en Espaces dédiés — chacun avec son propre flux d'activité, ses membres, ses fichiers et ses modules — pour les équipes, les départements ou les projets.

Plus de 100 modules gratuits

Étendez les fonctionnalités avec des modules de la place de marché couvrant les wikis, les calendriers, les sondages, les tableaux de tâches, le partage de fichiers et les appels vidéo — la plupart disponibles gratuitement.

LDAP et SSO

Authentifiez les utilisateurs via LDAP, Active Directory, SAML ou les connexions sociales, en centralisant la gestion des identités avec votre infrastructure d'annuaire existante.

Accès à l'API REST

L'API REST complète vous permet d'intégrer HumHub avec des applications externes, d'automatiser le provisionnement des utilisateurs et de créer des flux de travail personnalisés sur la plateforme.

Thèmes personnalisés

Appliquez des thèmes personnalisés et une image de marque pour correspondre à l'identité visuelle de votre organisation, y compris les logos, les couleurs et les remplacements CSS sans modifier les fichiers principaux.

Pourquoi choisir Hostinger pour HumHub

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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