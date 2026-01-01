Déployer BroadcastChannel en installation en 1 clic.
Transformez n'importe quel canal Telegram public en un microblog optimisé pour le référencement (SEO) avec zéro JavaScript côté client et des flux RSS automatiques.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec BroadcastChannel
BroadcastChannel est une plateforme open-source propulsée par Astro qui convertit les chaînes Telegram publiques en microblogs entièrement fonctionnels. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous rédigez des publications dans Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le référencement que votre public peut parcourir. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et des flux RSS doubles aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un nom de domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site résultant n'envoie aucun JavaScript au navigateur — rapide sur n'importe quelle connexion et très convivial pour les robots d'exploration des moteurs de recherche.
Principales fonctionnalités de BroadcastChannel
Telegram en tant que CMS
Rédigez des publications sur Telegram comme d'habitude — BroadcastChannel les récupère et les publie automatiquement sur votre site sans aucune étape supplémentaire.
Client zéro JavaScript
Les pages sont entièrement rendues côté serveur sans JavaScript envoyé au navigateur, ce qui permet des temps de chargement rapides et de bons scores SEO.
Flux RSS intégrés
Chaque blog obtient automatiquement des flux RSS XML et JSON afin que les lecteurs puissent s'abonner via n'importe quel agrégateur de flux ou application de lecture.
SEO et Plans de site
Les sitemaps générés automatiquement, les URL propres et les balises meta appropriées rendent votre contenu découvrable par les moteurs de recherche dès le premier jour.
Intégration des liens de réseaux sociaux
Liez les profils Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky et Discord depuis la navigation du site sans écrire de code personnalisé.
Pourquoi choisir Hostinger pour BroadcastChannel
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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