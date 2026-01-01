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Interface utilisateur de gestion Redis basée sur le Web pour parcourir les clés, modifier les valeurs et surveiller une base de données Redis depuis n'importe quel navigateur.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Redis Commander

Redis Commander est une interface web légère et open source pour la gestion des bases de données Redis. Elle offre un navigateur arborescent pour la navigation dans les espaces de clés, des éditeurs en ligne pour les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles et les ensembles triés, ainsi qu'une console de commandes intégrée pour exécuter des commandes Redis arbitraires. Les statistiques du serveur — utilisation de la mémoire, clients connectés, taux de succès — sont visibles en un coup d'œil sur le tableau de bord.

Ce déploiement regroupe Redis Commander avec une instance Redis 7, vous obtenez ainsi un magasin clé-valeur entièrement fonctionnel et son interface utilisateur de gestion dans une seule pile. L'authentification HTTP de base protège l'interface web contre les accès non autorisés, et l'instance Redis est sécurisée par un mot de passe généré afin qu'elle ne soit pas exposée sans identifiants.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Redis Commander

Clé Navigateur

Naviguez dans l'intégralité de votre espace de clés Redis dans une vue arborescente, recherchez par motif, et inspectez ou modifiez n'importe quelle valeur directement dans le navigateur sans écrire de commandes Redis.

Tous les types de données

Affichez et modifiez les chaînes, hachages, listes, ensembles, ensembles triés et flux avec des éditeurs sensibles au type qui affichent les données dans un format structuré et lisible.

Console de commande

Exécutez des commandes Redis arbitraires depuis la console intégrée et voyez la réponse immédiatement — utile pour le débogage, l'administration et les opérations de données ponctuelles.

Statistiques du serveur

Le tableau de bord affiche les métriques du serveur Redis en temps réel, y compris la consommation de mémoire, les taux de succès/échec du keyspace, les clients connectés et le temps de fonctionnement en un coup d'œil.

Authentification HTTP Basic

L'interface web est protégée par une authentification par nom d'utilisateur et mot de passe, empêchant l'accès non autorisé à vos données Redis via l'interface utilisateur du navigateur.

Pourquoi choisir Hostinger pour Redis Commander

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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