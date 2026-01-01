Déployer Pydio Cells en 1 clic.
Plateforme de partage de fichiers et de collaboration documentaire auto-hébergée avec des espaces de travail d'équipe, des liens publics et une interface utilisateur web moderne.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pydio Cells
Pydio Cells est une plateforme de collaboration de contenu auto-hébergée — le successeur moderne de PydioShare. Elle combine le partage sécurisé de fichiers, les espaces de travail d'équipe, la génération de liens publics, la prévisualisation de documents dans le navigateur et un contrôle d'accès granulaire derrière un backend rapide basé sur Go et une interface web soignée qui rivalise directement avec des offres commerciales comme Box, Dropbox Business et SharePoint.
L'auto-hébergement de Pydio Cells sur un VPS garde vos documents sensibles, vos espaces de travail d'équipe et vos liens de partage externes entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et sans plateforme tierce pouvant modifier les conditions ou les tarifs à tout moment.
Principales fonctionnalités de Pydio Cells
Espaces de travail d'équipe et rôles
Créez des espaces de travail par équipe avec un contrôle d'accès basé sur les rôles et granulaire, afin que les bonnes personnes voient les bons dossiers sans jongler manuellement avec les permissions.
Liens de partage publics
Générez des liens de téléchargement ou de téléversement partageables avec des mots de passe optionnels, des dates d'expiration et des limites de téléchargement — parfait pour envoyer des fichiers à des clients externes.
Prévisualisation de fichier dans le navigateur
Prévisualisez les PDF, les images, les vidéos, les fichiers audio et les documents Office directement dans le navigateur sans les télécharger au préalable ni installer de visionneuses natives.
Accès WebDAV et S3
Connectez-vous depuis les clients de synchronisation de bureau, les applications mobiles et les outils compatibles S3 afin que le même contenu soit disponible dans chaque flux de travail.
Flux d'activités et recherche
Les flux d'activité par espace de travail et la recherche en texte intégral dans les documents aident les équipes à rester informées des changements et à trouver rapidement du contenu.
Pourquoi choisir Hostinger pour Pydio Cells
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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