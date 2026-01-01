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Plateforme de partage de fichiers et de collaboration documentaire auto-hébergée avec des espaces de travail d'équipe, des liens publics et une interface utilisateur web moderne.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pydio Cells

Pydio Cells est une plateforme de collaboration de contenu auto-hébergée — le successeur moderne de PydioShare. Elle combine le partage sécurisé de fichiers, les espaces de travail d'équipe, la génération de liens publics, la prévisualisation de documents dans le navigateur et un contrôle d'accès granulaire derrière un backend rapide basé sur Go et une interface web soignée qui rivalise directement avec des offres commerciales comme Box, Dropbox Business et SharePoint.

L'auto-hébergement de Pydio Cells sur un VPS garde vos documents sensibles, vos espaces de travail d'équipe et vos liens de partage externes entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et sans plateforme tierce pouvant modifier les conditions ou les tarifs à tout moment.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Pydio Cells

Espaces de travail d'équipe et rôles

Créez des espaces de travail par équipe avec un contrôle d'accès basé sur les rôles et granulaire, afin que les bonnes personnes voient les bons dossiers sans jongler manuellement avec les permissions.

Liens de partage publics

Générez des liens de téléchargement ou de téléversement partageables avec des mots de passe optionnels, des dates d'expiration et des limites de téléchargement — parfait pour envoyer des fichiers à des clients externes.

Prévisualisation de fichier dans le navigateur

Prévisualisez les PDF, les images, les vidéos, les fichiers audio et les documents Office directement dans le navigateur sans les télécharger au préalable ni installer de visionneuses natives.

Accès WebDAV et S3

Connectez-vous depuis les clients de synchronisation de bureau, les applications mobiles et les outils compatibles S3 afin que le même contenu soit disponible dans chaque flux de travail.

Flux d'activités et recherche

Les flux d'activité par espace de travail et la recherche en texte intégral dans les documents aident les équipes à rester informées des changements et à trouver rapidement du contenu.

Pourquoi choisir Hostinger pour Pydio Cells

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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