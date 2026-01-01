Déployer LiteLLM en un clic.
Passerelle IA unifiée offrant un accès API compatible OpenAI à plus de 100 LLM de n'importe quel fournisseur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LiteLLM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LiteLLM
LiteLLM est une passerelle IA open source qui offre à chaque LLM la même API compatible OpenAI, permettant ainsi à vos applications de basculer entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock et plus de 100 autres fournisseurs sans modification de code. Il gère l'équilibrage de charge, le basculement automatique, la gestion des clés API virtuelles, le suivi des dépenses et la limitation de débit à partir d'une interface d'administration unique.
L'auto-hébergement de LiteLLM maintient vos clés API et vos données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure, élimine les limitations et les plafonds de débit des services proxy partagés, et offre à votre équipe un plan de contrôle centralisé pour toute l'utilisation des LLM — essentiel pour les organisations qui gèrent les coûts et la conformité de l'IA à grande échelle.
Principales fonctionnalités de LiteLLM
Plus de 100 fournisseurs de LLM
Accédez à OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock, et des dizaines d'autres via un point d'accès API unifié unique.
Équilibrage de charge et basculement
Distribuer les requêtes entre plusieurs fournisseurs et basculer automatiquement vers des sauvegardes lorsqu'un fournisseur est indisponible.
Suivi des dépenses & Budgets
Surveillez les coûts LLM en temps réel et définissez des limites budgétaires par utilisateur ou par équipe pour éviter les dépenses API incontrôlées.
Gestion des clés virtuelles
Délivrez des clés API virtuelles à portée définie aux équipes et aux applications, avec des contrôles d'accès granulaires et un suivi d'utilisation.
Routage avancé
Acheminer les requêtes en fonction du coût, de la latence ou de règles personnalisées pour toujours utiliser le meilleur modèle pour chaque type de requête.
Pourquoi choisir Hostinger pour LiteLLM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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