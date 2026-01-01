Déployer Prometheus en un clic.
La boîte à outils de surveillance open source diplômée de la CNCF qui est devenue la norme de l'industrie pour la collecte de métriques et l'alerte cloud-native.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Prometheus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Prometheus
Prometheus collecte des métriques de séries temporelles de votre infrastructure et de vos applications via un modèle HTTP basé sur l'extraction (pull), les stocke dans une base de données de séries temporelles (TSDB) locale efficace, et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle métrique. Diplômé de la CNCF aux côtés de Kubernetes, c'est la fondation de surveillance choisie par les équipes DevOps d'entreprises comme GitLab, DigitalOcean et Uber.
Exécuter Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion de métriques illimitée à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de scraping et les périodes de rétention, et une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exportateurs communautaires — sans frais cloud par métrique ni restrictions d'échantillonnage de données.
Principales fonctionnalités de Prometheus
Langage de requête PromQL
Un langage de requête fonctionnel flexible vous permet d'agréger, de transformer et d'alerter sur n'importe quelle combinaison de métriques sur l'ensemble de votre infrastructure en temps réel.
Collecte par extraction
Prometheus récupère les métriques des points de terminaison HTTP selon un calendrier configurable, facilitant l'ajout de nouvelles cibles sans modifier l'application surveillée.
Découverte de services
Les intégrations natives avec Kubernetes, Consul, EC2 et d'autres découvrent et surveillent automatiquement les nouveaux services dès leur démarrage, sans configuration manuelle.
Règles d'alerte
Définissez des règles d'alerte basées sur des seuils et des tendances qui acheminent les notifications via Alertmanager vers Slack, PagerDuty, un e-mail ou tout point de terminaison de webhook.
Intégration Grafana
Prometheus est la source de données par défaut pour Grafana, permettant des tableaux de bord riches, des cartes thermiques et la visualisation de toutes vos métriques avec une configuration minimale.
Pourquoi choisir Hostinger pour Prometheus
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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