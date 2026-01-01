Déployer Trudesk en un clic.
Solution open source de help desk et de gestion des tickets pour organiser les requêtes d'assistance et maîtriser les charges de travail.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Trudesk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Trudesk
Trudesk est une plateforme de centre d'assistance open-source construite avec Node.js et MongoDB, conçue pour maintenir les opérations de support organisées et simples. Elle offre une interface de gestion des tickets épurée où les équipes peuvent créer, attribuer, prioriser et résoudre les demandes de support sans la complexité des alternatives d'entreprise. L'intégration d'Elasticsearch permet une recherche plein texte rapide sur tous les tickets et activités.
L'auto-hébergement de Trudesk sur votre propre VPS garde toutes les données clients sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni partage de données avec des tiers. Le premier visiteur complète l'assistant de configuration pour configurer la connexion à la base de données et créer le compte administrateur, rendant le déploiement initial simple et sécurisé.
Principales fonctionnalités de Trudesk
Gestion des tickets
Créez, attribuez et suivez les tickets de support tout au long de leur cycle de vie, avec des niveaux de priorité, des mises à jour de statut et l'attribution à une équipe.
Recherche en texte intégral
La recherche optimisée par Elasticsearch permet aux agents de trouver instantanément les tickets, les commentaires et l'historique sur l'ensemble du centre d'assistance.
Collaboration d'équipe
Attribuez des tickets à des agents ou des groupes spécifiques, ajoutez des notes internes et suivez toutes les activités dans un fil de conversation unifié.
Accès par rôle
Contrôlez ce que les agents et les clients peuvent voir et faire grâce à des rôles d'utilisateur et des groupes d'autorisations configurables.
Système de notification
Tenez les agents et les clients informés grâce à des notifications par e-mail déclenchées par les mises à jour de tickets, les attributions et les changements de statut.
Pourquoi choisir Hostinger pour Trudesk
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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