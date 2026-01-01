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Un uploader de fichiers par glisser-déposer minimaliste qui dépose les fichiers directement dans un dossier — pas de base de données, pas de comptes, pas de tracas.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec DumbDrop

DumbDrop est une application de téléchargement de fichiers délibérément minimale de DumbWare.io, construite sur l'idée que le partage de fichiers avec un serveur ne devrait pas nécessiter de système de compte, de stockage d'objets ou d'abonnement cloud. L'interface est une zone de dépôt unique — faites glisser les fichiers, et ils atterrissent sur le disque dans un répertoire de téléchargement configuré que vous contrôlez entièrement.

Malgré sa petite surface, DumbDrop propose des extras pratiques comme une protection par code PIN optionnelle, la prise en charge du téléchargement de répertoires, des limites de taille configurables, le filtrage par extension de fichier et les notifications Apprise. L'auto-hébergement sur un VPS permet de garder les fichiers téléchargés privés, supprime les frais de transfert par gigaoctet des services tiers et vous offre un point de transfert fiable pour les collaborateurs qui n'ont pas d'accès shell ou SFTP.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de DumbDrop

Téléchargements par glisser-déposer

Déposez un fichier, plusieurs fichiers ou un dossier entier sur la page et la structure de répertoire d'origine est conservée sur le disque.

Aucune base de données requise

Les fichiers téléchargés sont écrits directement dans un répertoire monté, les sauvegardes sont donc une simple copie de dossier et il n'y a rien à migrer.

Protection par NIP facultative

Définissez un code PIN de 4 à 10 chiffres pour restreindre les téléchargements sur les serveurs partagés sans mettre en place un système d'authentification complet.

Notifications Apprise

Recevez des notifications via n'importe quel canal pris en charge par Apprise chaque fois qu'un nouveau fichier arrive, avec des modèles personnalisables pour le nom de fichier, la taille et l'utilisation du stockage.

Liste et nettoyage des fichiers

Activez le navigateur de fichiers optionnel pour télécharger ou supprimer les fichiers téléchargés directement depuis l'interface web sans accès SSH.

Limites d'extension et de taille

Restreignez les types de fichiers acceptés et limitez les tailles de téléchargement pour que la zone de dépôt corresponde à l'usage que vous souhaitez en faire.

Pourquoi choisir Hostinger pour DumbDrop

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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