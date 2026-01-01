Déployer Photofield en un clic.
Galerie photo auto-hébergée axée sur la vitesse qui affiche des milliers d'images dans une chronologie fluide et zoomable.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Photofield
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Photofield
Photofield est une galerie photo open-source à binaire unique, conçue autour d'une obsession : la vitesse. Au lieu de paginer les photos en petites vignettes, elle affiche des milliers d'images simultanément sur une toile continue et zoomable, chargeant progressivement des tuiles de plus haute résolution à mesure que vous vous déplacez et zoomez. Le résultat ressemble plus à une visionneuse d'images de bureau qu'à une galerie web typique.
L'auto-hébergement de Photofield sur votre VPS conserve les photos originales et leurs métadonnées EXIF au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que dans un service photo SaaS. Le répertoire source est monté en lecture seule, de sorte que la galerie ne peut jamais modifier ou supprimer les originaux, ce qui en fait une interface sûre et non-invasive pour une archive existante synchronisée via rsync, SCP ou Syncthing.
Principales fonctionnalités de Photofield
Chronologie zoomable
Faites un panoramique et un zoom sur des dizaines de milliers de photos sur une seule toile continue avec un streaming de tuiles multi-résolution.
Déploiement binaire unique
Un binaire Go intègre l'interface utilisateur, la base de données de géolocalisation et l'indexeur, ainsi le conteneur démarre en quelques secondes sans service de base de données externe.
Bibliothèque en lecture seule
Le répertoire photo est monté en lecture seule afin que la galerie ne puisse jamais modifier, renommer ou supprimer les fichiers originaux pendant l'indexation.
Géocodage inverse local
La base de données de géolocalisation intégrée résout les coordonnées GPS EXIF en noms de lieux entièrement hors ligne, sans aucun appel à une API de carte tierce.
Indexation rapide
L'indexeur scanne les nouvelles photos à des milliers de fichiers par seconde sur des SSD et met à jour la galerie progressivement sans bloquer la navigation.
Recherche IA facultative
Connectez un hôte Photofield AI externe pour activer la recherche d'images sémantique et la détection de visages sur l'ensemble de la collection.
Pourquoi choisir Hostinger pour Photofield
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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