Déployer Fireshare : installation en un clic.
Plateforme de partage de vidéos et d'images auto-hébergée pour les clips de jeux, avec des liens de partage uniques et un accès protégé par mot de passe.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Fireshare
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fireshare
Fireshare est une plateforme de partage de médias auto-hébergée conçue pour partager des extraits de jeux, des vidéos et des images via des liens de partage uniques par élément. Téléchargez vos enregistrements une seule fois et partagez-les individuellement avec des amis ou publiquement — chaque extrait obtient sa propre URL, avec une protection par mot de passe facultative pour les éléments que vous souhaitez garder semi-privés.
Contrairement aux services vidéo cloud, Fireshare fonctionne entièrement sur votre propre VPS sans limites d'upload, sans filigranes et sans compte requis pour les spectateurs. Le contenu est organisé par jeu, consultable via un flux public ou privé, et abonnable via RSS — offrant à votre public un véritable foyer pour votre contenu vidéo sans les envoyer vers une plateforme tierce.
Principales fonctionnalités de Fireshare
Liens partageables par extrait
Chaque vidéo et image obtient une URL publique unique que vous pouvez partager directement — pas de création de compte forcée ni de redirection de plateforme pour les spectateurs.
Partage protégé par mot de passe
Verrouillez des clips individuels ou l'intégralité de votre flux derrière un mot de passe afin que vous contrôliez précisément qui peut voir votre contenu.
Organisation basée sur le jeu
Étiquetez et parcourez le contenu par titre de jeu, en gardant vos clips organisés et en facilitant la recherche de séquences pour un jeu spécifique par les spectateurs.
Prise en charge des flux RSS
Fireshare génère des flux RSS afin que les abonnés puissent s'abonner et être avertis chaque fois que vous publiez de nouveaux clips ou images.
Transcodage vidéo intégré
Le transcodage basé sur le CPU convertit automatiquement les téléchargements en formats optimisés pour le web, de sorte que les clips soient lus fluidement dans n'importe quel navigateur sans conversion manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Fireshare
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.
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