Déployer FusionAuth avec une installation en un clic.
Plateforme de gestion des identités et des accès clients auto-hébergée avec OAuth, SAML, connexion sociale, MFA et une API axée sur les développeurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FusionAuth
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FusionAuth
FusionAuth est une plateforme de gestion des identités et des accès clients conçue spécifiquement pour les développeurs — une alternative auto-hébergée à Auth0, Okta et Cognito qui offre OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, des connexions sociales, l'authentification multifacteur, la connexion sans mot de passe et une API REST complète. Initialement développée par Inversoft pour les applications grand public à fort trafic, elle s'adapte d'un seul locataire à des millions d'utilisateurs sur le même déploiement.
L'auto-hébergement de FusionAuth sur votre VPS conserve chaque compte utilisateur, hachage de mot de passe, jeton OAuth et journal d'audit au sein de votre propre infrastructure, plutôt que de dépendre d'un fournisseur d'identité tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou ses conditions. L'édition Community est entièrement gratuite et comprend les fonctionnalités d'authentification et d'autorisation de base utilisées dans la plupart des déploiements de production.
Principales fonctionnalités de FusionAuth
OAuth, OIDC et SAML
Serveur complet OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML 2.0 avec les flux d'octroi de code d'autorisation, PKCE, d'appareil et d'identifiants client prêts à l'emploi.
Connexion sociale et d'entreprise
Authentification sociale native pour Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn et Twitter, ainsi que la fédération OIDC et SAML générique pour les clients d'entreprise.
Authentification multi-facteurs
Applications d'authentification TOTP, SMS, e-mail et clés d'accès FIDO2 WebAuthn avec des politiques adaptatives qui s'ajustent en fonction des signaux de risque.
Multi-locataire par conception
Isolez les utilisateurs, les applications et les configurations dans des locataires distincts pour la multi-location SaaS, la séparation des clients d'agence ou les comptes partenaires B2B.
Pages de connexion thématisables
Personnalisez les pages hébergées de connexion, d'inscription et de gestion de compte avec les couleurs de votre marque, vos logos et votre contenu via un éditeur de modèles Mustache.
API REST pour tout
Chaque opération dans l'interface d'administration est également disponible via une REST API documentée et des bibliothèques clientes dédiées pour Java, Node, Python, Go, et plus encore.
Pourquoi choisir Hostinger pour FusionAuth
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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