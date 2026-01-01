Jusqu’à 70 % de rabais sur FusionAuth

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Plateforme de gestion des identités et des accès clients auto-hébergée avec OAuth, SAML, connexion sociale, MFA et une API axée sur les développeurs.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec FusionAuth

FusionAuth est une plateforme de gestion des identités et des accès clients conçue spécifiquement pour les développeurs — une alternative auto-hébergée à Auth0, Okta et Cognito qui offre OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, des connexions sociales, l'authentification multifacteur, la connexion sans mot de passe et une API REST complète. Initialement développée par Inversoft pour les applications grand public à fort trafic, elle s'adapte d'un seul locataire à des millions d'utilisateurs sur le même déploiement.

L'auto-hébergement de FusionAuth sur votre VPS conserve chaque compte utilisateur, hachage de mot de passe, jeton OAuth et journal d'audit au sein de votre propre infrastructure, plutôt que de dépendre d'un fournisseur d'identité tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou ses conditions. L'édition Community est entièrement gratuite et comprend les fonctionnalités d'authentification et d'autorisation de base utilisées dans la plupart des déploiements de production.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de FusionAuth

OAuth, OIDC et SAML

Serveur complet OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML 2.0 avec les flux d'octroi de code d'autorisation, PKCE, d'appareil et d'identifiants client prêts à l'emploi.

Connexion sociale et d'entreprise

Authentification sociale native pour Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn et Twitter, ainsi que la fédération OIDC et SAML générique pour les clients d'entreprise.

Authentification multi-facteurs

Applications d'authentification TOTP, SMS, e-mail et clés d'accès FIDO2 WebAuthn avec des politiques adaptatives qui s'ajustent en fonction des signaux de risque.

Multi-locataire par conception

Isolez les utilisateurs, les applications et les configurations dans des locataires distincts pour la multi-location SaaS, la séparation des clients d'agence ou les comptes partenaires B2B.

Pages de connexion thématisables

Personnalisez les pages hébergées de connexion, d'inscription et de gestion de compte avec les couleurs de votre marque, vos logos et votre contenu via un éditeur de modèles Mustache.

API REST pour tout

Chaque opération dans l'interface d'administration est également disponible via une REST API documentée et des bibliothèques clientes dédiées pour Java, Node, Python, Go, et plus encore.

Pourquoi choisir Hostinger pour FusionAuth

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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