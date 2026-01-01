HomeHub est un utilitaire familial open-source et auto-hébergé qui transforme n'importe quel serveur en un tableau de bord privé pour tous les membres de votre foyer. Conçu pour une utilisation partagée sur un réseau domestique, il est livré sous forme d'application web progressive (PWA) sans connexion, afin que tout membre de la famille puisse l'ouvrir dans un navigateur, l'enregistrer sur son écran d'accueil et commencer immédiatement à collaborer sur des notes, des listes de courses, des tâches ménagères et un calendrier partagé.

L'auto-hébergement de HomeHub conserve les données du foyer — dépenses, habitudes d'achat, routines familiales et fichiers téléchargés — entièrement sur votre propre VPS, sans synchronisation cloud tierce, suivi ou frais par utilisateur. Les fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées individuellement via une seule configuration YAML, afin que vous n'activiez que les outils que votre famille utilise réellement.