Déployer Matomo en un clic.
Plateforme d'analyse web open-source leader, adoptée par plus d'un million de sites web, avec une propriété totale des données et une conformité RGPD.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Matomo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Matomo
Matomo est la plateforme d'analyse web open-source leader mondial, utilisée par plus d'un million de sites web dans plus de 190 pays. En tant qu'alternative à Google Analytics axée sur la confidentialité, elle offre des analyses détaillées des visiteurs, le suivi des conversions, des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B tout en conservant 100 % de vos données sur votre propre infrastructure. Aucun tiers ne reçoit vos données de visiteurs, et le suivi reste précis même lorsque les bloqueurs de publicités bloqueraient les scripts d'analyse cloud.
L'auto-hébergement de Matomo sur votre VPS signifie des sites web illimités, pas de frais par visiteur, et une conformité totale avec le RGPD, la HIPAA et d'autres réglementations sur la résidence des données — ce qui en fait la plateforme d'analyse de choix pour les organisations qui ne peuvent pas envoyer de données de visiteurs à des fournisseurs externes.
Principales fonctionnalités de Matomo
Prise de responsabilité complète des données
Toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure — aucun partage avec des tiers, aucun profilage par des réseaux publicitaires et aucun accès des fournisseurs à vos analyses.
Conformité au RGPD
Les contrôles de confidentialité intégrés, la gestion du consentement et les outils d'anonymisation des données simplifient la conformité réglementaire.
Suivi des conversions
Mesurez les objectifs, les entonnoirs et l'attribution tout au long du parcours de vos visiteurs pour comprendre ce qui génère des conversions.
Cartes thermiques & Enregistrements de sessions
Voyez où les utilisateurs cliquent, défilent et hésitent grâce aux cartes thermiques visuelles et aux sessions de navigation enregistrées.
Analyse E-commerce
Suivez les revenus, les performances des produits, l'abandon de panier et la valeur vie client grâce à des rapports e-commerce dédiés.
Sites web illimités
Suivez autant de sites web que vous le souhaitez à partir d'une seule instance Matomo, sans frais par site ni mises à niveau de forfait.
Pourquoi choisir Hostinger pour Matomo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Plausible Analytics
Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour un suivi de sites web respectueux de la vie privée.