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Plateforme d'analyse web open-source leader, adoptée par plus d'un million de sites web, avec une propriété totale des données et une conformité RGPD.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Matomo

Matomo est la plateforme d'analyse web open-source leader mondial, utilisée par plus d'un million de sites web dans plus de 190 pays. En tant qu'alternative à Google Analytics axée sur la confidentialité, elle offre des analyses détaillées des visiteurs, le suivi des conversions, des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B tout en conservant 100 % de vos données sur votre propre infrastructure. Aucun tiers ne reçoit vos données de visiteurs, et le suivi reste précis même lorsque les bloqueurs de publicités bloqueraient les scripts d'analyse cloud.

L'auto-hébergement de Matomo sur votre VPS signifie des sites web illimités, pas de frais par visiteur, et une conformité totale avec le RGPD, la HIPAA et d'autres réglementations sur la résidence des données — ce qui en fait la plateforme d'analyse de choix pour les organisations qui ne peuvent pas envoyer de données de visiteurs à des fournisseurs externes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Matomo

Prise de responsabilité complète des données

Toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure — aucun partage avec des tiers, aucun profilage par des réseaux publicitaires et aucun accès des fournisseurs à vos analyses.

Conformité au RGPD

Les contrôles de confidentialité intégrés, la gestion du consentement et les outils d'anonymisation des données simplifient la conformité réglementaire.

Suivi des conversions

Mesurez les objectifs, les entonnoirs et l'attribution tout au long du parcours de vos visiteurs pour comprendre ce qui génère des conversions.

Cartes thermiques & Enregistrements de sessions

Voyez où les utilisateurs cliquent, défilent et hésitent grâce aux cartes thermiques visuelles et aux sessions de navigation enregistrées.

Analyse E-commerce

Suivez les revenus, les performances des produits, l'abandon de panier et la valeur vie client grâce à des rapports e-commerce dédiés.

Sites web illimités

Suivez autant de sites web que vous le souhaitez à partir d'une seule instance Matomo, sans frais par site ni mises à niveau de forfait.

Pourquoi choisir Hostinger pour Matomo

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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