Déployer Mattermost en un clic.
Plateforme de messagerie d'équipe open source avec une maîtrise totale des données et des contrôles de sécurité de niveau entreprise.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mattermost
Mattermost est une plateforme de collaboration d'équipe auto-hébergée qui offre une messagerie de type Slack, le partage de fichiers, les appels vocaux et l'automatisation des flux de travail — sans céder le contrôle de vos données. Conçue pour les équipes techniques et soucieuses de la sécurité, elle prend en charge les canaux de discussion thématiques, plus de 800 intégrations, le SSO, le LDAP et l'archivage de conformité prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Mattermost sur votre propre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, garde tous les messages et fichiers au sein de votre infrastructure, et satisfait aux exigences de souveraineté des données courantes dans les environnements gouvernementaux, financiers et de santé où les outils exclusivement basés sur le cloud ne sont pas acceptables.
Principales fonctionnalités de Mattermost
Messagerie en fil de discussion
Conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants avec recherche en texte intégral sur un historique de messages illimité.
Intégrations riches
Connectez-vous à plus de 800 outils, y compris GitHub, Jira, Zoom et Jenkins, avec des webhooks, des commandes slash et une place de marché de plugins.
Voix et Vidéo
Les appels audio et vidéo intégrés, avec partage d'écran, centralisent la collaboration sans avoir à utiliser d'outils externes.
Sécurité d'entreprise
Le SSO, le LDAP, les autorisations basées sur les rôles et l'exportation de conformité répondent aux exigences strictes en matière de sécurité et de réglementation.
Propriété complète des données
Tous les messages et fichiers résident sur votre VPS — aucun accès fournisseur, aucuns frais par utilisateur et aucun verrouillage de plateforme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mattermost
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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