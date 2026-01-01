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Liste de courses partagée, gestionnaire de recettes et planificateur de repas auto-hébergé qui maintient tout le foyer synchronisé depuis n'importe quel appareil.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec KitchenOwl

KitchenOwl est une application open-source auto-hébergée de liste de courses, de recettes et de planification de repas pour les foyers. Le backend Flask s'associe à une interface utilisateur web et mobile Flutter pour maintenir les listes de courses, l'inventaire du garde-manger et les recettes sauvegardées synchronisés en temps réel sur les appareils de chaque membre du foyer — téléphones au magasin, tablettes dans la cuisine, ordinateurs portables partout ailleurs.

L'auto-hébergement de KitchenOwl sur votre propre VPS maintient les habitudes d'achat, les collections de recettes et les routines domestiques au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt qu'un SaaS gratuit qui monétise les données d'achat des consommateurs. Le déploiement en conteneur unique est livré avec SQLite pour une faible utilisation des ressources, prend en charge un nombre illimité de foyers et de recettes, et s'intègre aux applications mobiles sur iOS et Android pour l'édition de listes en magasin.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de KitchenOwl

Listes de courses mutualisées

Listes de courses synchronisées en temps réel sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables afin que tout le monde voie la même liste pendant les achats ou la planification.

Recettes et planification des repas

Enregistrez des recettes (ou importez-les depuis des URL), planifiez des repas sur un calendrier et générez automatiquement une liste de courses à partir des recettes sélectionnées.

Suivi du garde-manger

Suivez les articles déjà en stock afin que la planification des repas puisse les soustraire de la liste de courses générée et éviter les doublons.

Plusieurs foyers

Gérez des foyers distincts sur une seule instance, chacun avec des listes, des recettes et des membres isolés pour les foyers partagés ou la famille élargie.

Applications iOS et Android

Les applications mobiles propriétaires se connectent à votre instance auto-hébergée pour des mises à jour rapides des listes, des achats hors ligne et la saisie d'articles par code-barres.

Suggestions intelligentes

Les suggestions d'articles et le tri intelligent par allée accélèrent la création de listes en apprenant les articles que votre foyer a tendance à acheter ensemble.

Pourquoi choisir Hostinger pour KitchenOwl

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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