Déployer KitchenOwl en un clic.
Liste de courses partagée, gestionnaire de recettes et planificateur de repas auto-hébergé qui maintient tout le foyer synchronisé depuis n'importe quel appareil.
Trouvez le forfait VPS idéal pour KitchenOwl
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec KitchenOwl
KitchenOwl est une application open-source auto-hébergée de liste de courses, de recettes et de planification de repas pour les foyers. Le backend Flask s'associe à une interface utilisateur web et mobile Flutter pour maintenir les listes de courses, l'inventaire du garde-manger et les recettes sauvegardées synchronisés en temps réel sur les appareils de chaque membre du foyer — téléphones au magasin, tablettes dans la cuisine, ordinateurs portables partout ailleurs.
L'auto-hébergement de KitchenOwl sur votre propre VPS maintient les habitudes d'achat, les collections de recettes et les routines domestiques au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt qu'un SaaS gratuit qui monétise les données d'achat des consommateurs. Le déploiement en conteneur unique est livré avec SQLite pour une faible utilisation des ressources, prend en charge un nombre illimité de foyers et de recettes, et s'intègre aux applications mobiles sur iOS et Android pour l'édition de listes en magasin.
Principales fonctionnalités de KitchenOwl
Listes de courses mutualisées
Listes de courses synchronisées en temps réel sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables afin que tout le monde voie la même liste pendant les achats ou la planification.
Recettes et planification des repas
Enregistrez des recettes (ou importez-les depuis des URL), planifiez des repas sur un calendrier et générez automatiquement une liste de courses à partir des recettes sélectionnées.
Suivi du garde-manger
Suivez les articles déjà en stock afin que la planification des repas puisse les soustraire de la liste de courses générée et éviter les doublons.
Plusieurs foyers
Gérez des foyers distincts sur une seule instance, chacun avec des listes, des recettes et des membres isolés pour les foyers partagés ou la famille élargie.
Applications iOS et Android
Les applications mobiles propriétaires se connectent à votre instance auto-hébergée pour des mises à jour rapides des listes, des achats hors ligne et la saisie d'articles par code-barres.
Suggestions intelligentes
Les suggestions d'articles et le tri intelligent par allée accélèrent la création de listes en apprenant les articles que votre foyer a tendance à acheter ensemble.
Pourquoi choisir Hostinger pour KitchenOwl
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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