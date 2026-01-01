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Plateforme e-commerce headless open source pour créer des boutiques en ligne multi-vendeurs, B2B et transfrontalières.

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$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Spree

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Spree

Spree est une plateforme e-commerce headless entièrement open source, construite sur Ruby on Rails, alimentant tout, des boutiques monoproduit aux places de marché B2B d'entreprise et aux plateformes multi-vendeurs. Elle est livrée avec une API REST complète, un SDK TypeScript et une vitrine Next.js prête pour la production afin que vous puissiez lancer une boutique en ligne entièrement personnalisée sans construire le backend à partir de zéro.

L'auto-hébergement de Spree sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données clients, les flux de paiement et le catalogue de produits — sans partage de revenus, sans frais de transaction et sans restrictions de fournisseur sur les passerelles de paiement ou les services d'exécution que vous pouvez connecter.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Spree

Architecture sans tête

Une API REST complète et un SDK TypeScript vous permettent de créer n'importe quelle vitrine — Next.js, mobile ou personnalisée — tandis que Spree gère toute la logique commerciale en coulisses.

Place de marché multi-fournisseurs

La gestion des fournisseurs intégrée vous permet de gérer une place de marché avec plusieurs vendeurs, des catalogues séparés et une exécution indépendante à partir d'une seule installation.

Vente en gros B2B

Créez des groupes de clients avec des prix personnalisés, des minimums de commande et des conditions de crédit pour gérer la vente en gros B2B parallèlement à votre boutique B2C sans avoir besoin d'une deuxième plateforme.

Commerce transfrontalier

La prise en charge native de plusieurs devises et de plusieurs langues vous permet de vendre à l'échelle mondiale sans plugins tiers ni solutions de contournement par pays.

Recherche de produits en texte intégral

L'intégration de Meilisearch offre une recherche de produits tolérante aux fautes de frappe, en millisecondes, avec un filtrage à facettes inclus par défaut.

Pourquoi choisir Hostinger pour Spree

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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