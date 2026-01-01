Déployer Spree en 1 clic.
Plateforme e-commerce headless open source pour créer des boutiques en ligne multi-vendeurs, B2B et transfrontalières.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Spree
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Spree
Spree est une plateforme e-commerce headless entièrement open source, construite sur Ruby on Rails, alimentant tout, des boutiques monoproduit aux places de marché B2B d'entreprise et aux plateformes multi-vendeurs. Elle est livrée avec une API REST complète, un SDK TypeScript et une vitrine Next.js prête pour la production afin que vous puissiez lancer une boutique en ligne entièrement personnalisée sans construire le backend à partir de zéro.
L'auto-hébergement de Spree sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données clients, les flux de paiement et le catalogue de produits — sans partage de revenus, sans frais de transaction et sans restrictions de fournisseur sur les passerelles de paiement ou les services d'exécution que vous pouvez connecter.
Principales fonctionnalités de Spree
Architecture sans tête
Une API REST complète et un SDK TypeScript vous permettent de créer n'importe quelle vitrine — Next.js, mobile ou personnalisée — tandis que Spree gère toute la logique commerciale en coulisses.
Place de marché multi-fournisseurs
La gestion des fournisseurs intégrée vous permet de gérer une place de marché avec plusieurs vendeurs, des catalogues séparés et une exécution indépendante à partir d'une seule installation.
Vente en gros B2B
Créez des groupes de clients avec des prix personnalisés, des minimums de commande et des conditions de crédit pour gérer la vente en gros B2B parallèlement à votre boutique B2C sans avoir besoin d'une deuxième plateforme.
Commerce transfrontalier
La prise en charge native de plusieurs devises et de plusieurs langues vous permet de vendre à l'échelle mondiale sans plugins tiers ni solutions de contournement par pays.
Recherche de produits en texte intégral
L'intégration de Meilisearch offre une recherche de produits tolérante aux fautes de frappe, en millisecondes, avec un filtrage à facettes inclus par défaut.
Pourquoi choisir Hostinger pour Spree
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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