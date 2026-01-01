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Plateforme d'analyse de composants open source qui surveille en permanence les nomenclatures logicielles pour les vulnérabilités, les composants obsolètes et les risques de licence.

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$ CA9,09/mois
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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dependency-Track

Dependency-Track est un projet phare de l'OWASP qui offre aux équipes de sécurité et d'ingénierie une visibilité continue sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement logicielle. Il ingère des documents de nomenclature logicielle (SBOM) au format CycloneDX et analyse chaque composant par rapport à des sources de vulnérabilités faisant autorité, notamment la National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index et VulnDB — de sorte qu'une seule divulgation de CVE apparaît immédiatement dans chaque projet qui utilise la bibliothèque affectée.

L'auto-hébergement de Dependency-Track maintient les SBOMs et les résultats de vulnérabilités concernant vos applications propriétaires entièrement au sein de votre infrastructure, ce qui est important pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires ou contractuelles concernant l'emplacement des données de télémétrie de la chaîne d'approvisionnement. Le déploiement basé sur PostgreSQL conserve une piste d'audit complète des inventaires de composants et des décisions de politique pour chaque version.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Dependency-Track

Ingestion SBOM

Accepte les nomenclatures CycloneDX directement depuis les pipelines CI/CD, les outils de build et les scanners SCA — aucune installation d'agent n'est requise sur les hôtes d'application.

Veille multi-sources sur les vulnérabilités

Corréle chaque composant avec le NVD, les avis GitHub, l'OSS Index et VulnDB afin que les CVEs nouvellement divulguées apparaissent immédiatement dans tous les projets affectés.

Moteur de politique

Définir et faire respecter les politiques relatives à la gravité des vulnérabilités, aux familles de licences et à l'âge des composants, et faire échouer les builds CI lorsque les projets enfreignent les normes organisationnelles.

Conformité des licences

Identifie chaque licence à travers le graphe de dépendances et signale les licences incompatibles ou restreintes avant qu'elles ne soient intégrées à une version.

EPSS et contexte d'exploitation

Hiérarchise les découvertes à l'aide du système de notation de prédiction d'exploitation et des indicateurs d'exploitation connus, en concentrant les efforts de remédiation sur les vulnérabilités les plus susceptibles d'être attaquées.

API REST et webhooks

Une API REST complète et des notifications sortantes vers Slack, Microsoft Teams, Jira et des webhooks vous permettent d'intégrer les résultats dans les flux de travail de billetterie et d'alerte existants.

Pourquoi choisir Hostinger pour Dependency-Track

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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