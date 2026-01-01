Dependency-Track est un projet phare de l'OWASP qui offre aux équipes de sécurité et d'ingénierie une visibilité continue sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement logicielle. Il ingère des documents de nomenclature logicielle (SBOM) au format CycloneDX et analyse chaque composant par rapport à des sources de vulnérabilités faisant autorité, notamment la National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index et VulnDB — de sorte qu'une seule divulgation de CVE apparaît immédiatement dans chaque projet qui utilise la bibliothèque affectée.

L'auto-hébergement de Dependency-Track maintient les SBOMs et les résultats de vulnérabilités concernant vos applications propriétaires entièrement au sein de votre infrastructure, ce qui est important pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires ou contractuelles concernant l'emplacement des données de télémétrie de la chaîne d'approvisionnement. Le déploiement basé sur PostgreSQL conserve une piste d'audit complète des inventaires de composants et des décisions de politique pour chaque version.