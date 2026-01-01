Déployer Dependency-Track en un clic.
Plateforme d'analyse de composants open source qui surveille en permanence les nomenclatures logicielles pour les vulnérabilités, les composants obsolètes et les risques de licence.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dependency-Track
Dependency-Track est un projet phare de l'OWASP qui offre aux équipes de sécurité et d'ingénierie une visibilité continue sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement logicielle. Il ingère des documents de nomenclature logicielle (SBOM) au format CycloneDX et analyse chaque composant par rapport à des sources de vulnérabilités faisant autorité, notamment la National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index et VulnDB — de sorte qu'une seule divulgation de CVE apparaît immédiatement dans chaque projet qui utilise la bibliothèque affectée.
L'auto-hébergement de Dependency-Track maintient les SBOMs et les résultats de vulnérabilités concernant vos applications propriétaires entièrement au sein de votre infrastructure, ce qui est important pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires ou contractuelles concernant l'emplacement des données de télémétrie de la chaîne d'approvisionnement. Le déploiement basé sur PostgreSQL conserve une piste d'audit complète des inventaires de composants et des décisions de politique pour chaque version.
Principales fonctionnalités de Dependency-Track
Ingestion SBOM
Accepte les nomenclatures CycloneDX directement depuis les pipelines CI/CD, les outils de build et les scanners SCA — aucune installation d'agent n'est requise sur les hôtes d'application.
Veille multi-sources sur les vulnérabilités
Corréle chaque composant avec le NVD, les avis GitHub, l'OSS Index et VulnDB afin que les CVEs nouvellement divulguées apparaissent immédiatement dans tous les projets affectés.
Moteur de politique
Définir et faire respecter les politiques relatives à la gravité des vulnérabilités, aux familles de licences et à l'âge des composants, et faire échouer les builds CI lorsque les projets enfreignent les normes organisationnelles.
Conformité des licences
Identifie chaque licence à travers le graphe de dépendances et signale les licences incompatibles ou restreintes avant qu'elles ne soient intégrées à une version.
EPSS et contexte d'exploitation
Hiérarchise les découvertes à l'aide du système de notation de prédiction d'exploitation et des indicateurs d'exploitation connus, en concentrant les efforts de remédiation sur les vulnérabilités les plus susceptibles d'être attaquées.
API REST et webhooks
Une API REST complète et des notifications sortantes vers Slack, Microsoft Teams, Jira et des webhooks vous permettent d'intégrer les résultats dans les flux de travail de billetterie et d'alerte existants.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dependency-Track
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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