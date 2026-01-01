Déployer Perplexica en 1 clic.
Moteur de recherche IA axé sur la confidentialité qui combine les connaissances d'Internet avec des LLM locaux et fournit des réponses citées sans suivre vos requêtes.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Perplexica
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Perplexica
Perplexica est un moteur de réponses alimenté par l'IA et open source qui s'exécute entièrement sur votre propre matériel. Il recherche sur le web et synthétise des réponses précises avec des sources citées, prenant en charge à la fois les LLM locaux via Ollama et les fournisseurs cloud tels que OpenAI, Claude et Groq — vous choisissez donc le modèle qui correspond à vos exigences en matière de confidentialité et de performance.
L'auto-hébergement de Perplexica maintient chaque requête de recherche privée sur votre serveur. Contrairement aux produits de recherche IA basés sur le cloud, il n'y a pas de suivi d'utilisation, pas d'enregistrement des requêtes par des tiers, et pas de frais d'abonnement — juste des réponses rapides et citées, sous votre contrôle total.
Principales fonctionnalités de Perplexica
Réponses IA sourcées
Chaque réponse inclut des liens sources afin que vous puissiez vérifier les informations et approfondir sans faire aveuglément confiance au contenu généré par l'IA.
Support pour LLM local
Connectez Ollama pour exécuter des modèles open source entièrement sur votre matériel sans aucune donnée envoyée à des services externes.
Flexibilité multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Claude, Groq et d'autres fournisseurs de cloud à partir d'une interface unique pour équilibrer les coûts et les capacités.
Confidentialité complète de la recherche
Toutes les requêtes restent sur votre VPS — aucun historique de recherche partagé avec les réseaux publicitaires ou les plateformes d'analyse qui suivent votre comportement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Perplexica
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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