Perplexica est un moteur de réponses alimenté par l'IA et open source qui s'exécute entièrement sur votre propre matériel. Il recherche sur le web et synthétise des réponses précises avec des sources citées, prenant en charge à la fois les LLM locaux via Ollama et les fournisseurs cloud tels que OpenAI, Claude et Groq — vous choisissez donc le modèle qui correspond à vos exigences en matière de confidentialité et de performance.

L'auto-hébergement de Perplexica maintient chaque requête de recherche privée sur votre serveur. Contrairement aux produits de recherche IA basés sur le cloud, il n'y a pas de suivi d'utilisation, pas d'enregistrement des requêtes par des tiers, et pas de frais d'abonnement — juste des réponses rapides et citées, sous votre contrôle total.