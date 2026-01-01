Jusqu’à 70 % de rabais sur Castopod

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Plateforme d'hébergement de podcasts open source avec des analyses, des fonctionnalités sociales et des outils de monétisation intégrés.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Castopod

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Castopod

Castopod est une plateforme d'hébergement de podcasts open-source complète, conçue pour les créateurs qui souhaitent des capacités de publication professionnelles sans dépendre de services d'hébergement tiers. Elle gère la gestion des épisodes, la génération automatique de flux RSS pour la distribution sur toutes les plateformes majeures, des analyses d'audience détaillées et l'intégration ActivityPub pour le réseautage social décentralisé — le tout dans un seul package auto-hébergé.

Héberger votre podcast sur votre propre VPS signifie que vous possédez vos données d'audience, évitez les frais de bande passante par téléchargement et conservez un contrôle total sur la distribution et la monétisation de votre contenu sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Castopod

Distribution RSS automatique

Génère et maintient automatiquement le flux RSS de votre podcast, gardant votre émission disponible sur Spotify, Apple Podcasts et tous les annuaires majeurs.

Analytique des auditeurs

Des statistiques de téléchargement détaillées, des données démographiques et des métriques d'engagement vous donnent les informations sur l'audience nécessaires pour développer votre émission de manière stratégique.

Monétisation intégrée

Les abonnements premium et les fonctionnalités de soutien des auditeurs vous permettent de bâtir une activité de podcast durable directement sur votre propre infrastructure.

Intégration ActivityPub

Connectez-vous au Fediverse afin que les auditeurs sur les plateformes sociales décentralisées puissent suivre, commenter et interagir sans quitter leur application préférée.

Collaboration multi-utilisateur

Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de gérer les épisodes, les analyses et la publication sur plusieurs séries de podcasts à partir d'un seul tableau de bord.

Pourquoi choisir Hostinger pour Castopod

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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