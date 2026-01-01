Déployer Castopod en un clic.
Plateforme d'hébergement de podcasts open source avec des analyses, des fonctionnalités sociales et des outils de monétisation intégrés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Castopod
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Castopod
Castopod est une plateforme d'hébergement de podcasts open-source complète, conçue pour les créateurs qui souhaitent des capacités de publication professionnelles sans dépendre de services d'hébergement tiers. Elle gère la gestion des épisodes, la génération automatique de flux RSS pour la distribution sur toutes les plateformes majeures, des analyses d'audience détaillées et l'intégration ActivityPub pour le réseautage social décentralisé — le tout dans un seul package auto-hébergé.
Héberger votre podcast sur votre propre VPS signifie que vous possédez vos données d'audience, évitez les frais de bande passante par téléchargement et conservez un contrôle total sur la distribution et la monétisation de votre contenu sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme.
Principales fonctionnalités de Castopod
Distribution RSS automatique
Génère et maintient automatiquement le flux RSS de votre podcast, gardant votre émission disponible sur Spotify, Apple Podcasts et tous les annuaires majeurs.
Analytique des auditeurs
Des statistiques de téléchargement détaillées, des données démographiques et des métriques d'engagement vous donnent les informations sur l'audience nécessaires pour développer votre émission de manière stratégique.
Monétisation intégrée
Les abonnements premium et les fonctionnalités de soutien des auditeurs vous permettent de bâtir une activité de podcast durable directement sur votre propre infrastructure.
Intégration ActivityPub
Connectez-vous au Fediverse afin que les auditeurs sur les plateformes sociales décentralisées puissent suivre, commenter et interagir sans quitter leur application préférée.
Collaboration multi-utilisateur
Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de gérer les épisodes, les analyses et la publication sur plusieurs séries de podcasts à partir d'un seul tableau de bord.
Pourquoi choisir Hostinger pour Castopod
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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