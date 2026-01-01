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Base de connaissances et organisateur auto-hébergé, axés sur la confidentialité, proposés sous forme d'application web statique rapide, avec des notes stockées dans votre dossier local contrôlé par le navigateur.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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16 Go de RAM
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Logseq

Logseq est une plateforme open-source de gestion des connaissances et de structuration, axée sur la confidentialité — des notes basées sur des blocs, des liens bidirectionnels, des journaux quotidiens, des relations de notes de type graphique et une base de connaissances interrogeable, le tout écrit dans des fichiers Markdown ou Org-mode sur disque. L'application web Logseq est une SPA statique qui s'exécute entièrement dans votre navigateur ; ce modèle l'auto-héberge afin que le JavaScript qui alimente vos notes provienne d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un tiers.

Les notes sont stockées localement dans votre navigateur via l'API File System Access, ce qui signifie que les données ne touchent jamais le serveur hébergeant la SPA — parfait pour les flux de travail "Je fais confiance à mon propre CDN" où l'utilisateur souhaite l'interface utilisateur de Logseq mais ne veut pas dépendre de logseq.com ou de tout fournisseur de synchronisation cloud. Associez le déploiement à l'application de bureau Logseq, à la synchronisation git ou à la synchronisation de dossiers iCloud/OneDrive pour un accès multi-appareils aux mêmes fichiers de notes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Logseq

Organiseur hiérarchique basé sur des blocs

Chaque ligne est un bloc déplaçable avec des liens bidirectionnels, des intégrations et des références — idéal pour les penseurs non linéaires et les flux de travail PKM.

Markdown et Org-mode

Les notes sont des fichiers Markdown ou Org-mode simples stockés sur le disque, de sorte qu'elles restent éditables dans n'importe quel éditeur de texte et survivent à toute fin de vie future de Logseq.

Journal quotidien

Les pages de notes quotidiennes créent un journal de flux de conscience qui révèle des schémas au fil du temps et se lie sans effort à des pages thématiques.

Vue graphique

Visualisez les relations entre les notes sous forme de graphique interactif, facilitant la découverte de connexions cachées dans une base de connaissances en croissance.

Requêtes et modèles

Exécutez des requêtes Datalog sur votre base de connaissances et créez des modèles réutilisables pour les notes de réunion, les livres, les projets et les flux de travail récurrents.

Axée sur la confidentialité par conception

L'application web fonctionne entièrement côté client ; les notes résident dans un dossier local contrôlé par le navigateur et ne quittent jamais votre appareil, à moins que vous n'activiez la synchronisation Git ou une autre couche de synchronisation.

Pourquoi choisir Hostinger pour Logseq

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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