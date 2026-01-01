Déployer Jellyswarrm en un clic.
Proxy inverse open-source qui fusionne plusieurs serveurs Jellyfin en une seule bibliothèque multimédia unifiée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jellyswarrm
Jellyswarrm est un proxy d'agrégation open-source qui combine plusieurs serveurs Jellyfin derrière un seul point d'accès, présentant les bibliothèques, les utilisateurs et la lecture comme s'ils provenaient d'un serveur unique. Il est conçu pour les foyers et les groupes d'amis dont les films, les émissions et la musique résident sur des machines ou des réseaux distincts, mais qui souhaitent un seul endroit pour tout parcourir et lire.
Parce qu'il communique nativement avec l'API Jellyfin, les clients mobiles, TV et de bureau existants continuent de fonctionner sans reconfiguration. L'auto-hébergement de Jellyswarrm sur un VPS vous offre un point d'entrée public stable qui relie les instances Jellyfin distantes sans VPN ni montages SMB, tandis que le transcodage se produit toujours sur le serveur amont qui possède le média.
Principales fonctionnalités de Jellyswarrm
Vue unifiée de la bibliothèque
Parcourez les films, les émissions et la musique de chaque serveur Jellyfin connecté dans une seule grille de bibliothèque avec des lignes fusionnées "À suivre" et "Récemment ajoutés".
Lecture directe en amont
Les flux sont servis directement depuis le serveur source Jellyfin, de sorte que le transcodage et la bande passante restent sur la machine qui possède les médias.
Compatible avec l'API Jellyfin
Apparaît aux clients comme un serveur Jellyfin ordinaire, de sorte que les applications existantes sur Android, iOS, Roku, Fire TV et Apple TV continuent de fonctionner sans modifications.
Mappage utilisateur inter-serveurs
Liez les comptes sur plusieurs serveurs en amont afin que chaque spectateur se connecte une seule fois et voie les bibliothèques auxquelles il a accès partout.
Fédération de serveurs
La synchronisation automatique des utilisateurs entre les instances Jellyfin connectées maintient les identifiants et l'accès alignés sans gestion manuelle des comptes.
Tableau de bord personnel de l'utilisateur
La page utilisateur intégrée permet aux utilisateurs de gérer leurs identifiants en amont et les bibliothèques connectées depuis une interface web unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Jellyswarrm
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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