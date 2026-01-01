Memos est une application de prise de notes auto-hébergée, construite autour d'une chronologie simple qui élimine les frictions des outils de prise de notes traditionnels — pas de titres, pas de dossiers, il suffit de taper et d'enregistrer. Elle prend en charge le formatage Markdown, l'organisation par hashtags, les pièces jointes d'images, la recherche en texte intégral et l'accès multi-utilisateur à partir d'un seul conteneur léger soutenu par SQLite.

Exécuter Memos sur votre propre VPS signifie que vos notes ne touchent jamais un serveur tiers, que les frais d'abonnement sont éliminés et que l'intégralité de votre base de connaissances capturée reste accessible indéfiniment sans le risque d'arrêts de service qui affectent les plateformes de prise de notes commerciales.