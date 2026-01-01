Déployer Memos : installation en un clic.
Application de prise de notes légère et respectueuse de la vie privée, dotée d'une chronologie fluide pour capturer instantanément vos pensées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Memos
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Memos
Memos est une application de prise de notes auto-hébergée, construite autour d'une chronologie simple qui élimine les frictions des outils de prise de notes traditionnels — pas de titres, pas de dossiers, il suffit de taper et d'enregistrer. Elle prend en charge le formatage Markdown, l'organisation par hashtags, les pièces jointes d'images, la recherche en texte intégral et l'accès multi-utilisateur à partir d'un seul conteneur léger soutenu par SQLite.
Exécuter Memos sur votre propre VPS signifie que vos notes ne touchent jamais un serveur tiers, que les frais d'abonnement sont éliminés et que l'intégralité de votre base de connaissances capturée reste accessible indéfiniment sans le risque d'arrêts de service qui affectent les plateformes de prise de notes commerciales.
Principales fonctionnalités de Memos
Capture fluide
Pas de titres ni de dossiers requis — ouvrez l'application, tapez votre pensée et enregistrez en quelques secondes sans interrompre votre flux de travail.
Support Markdown
Mettre en forme les notes avec des en-têtes, des blocs de code, des listes de contrôle et des liens en utilisant la syntaxe Markdown standard.
Organisation de hashtags
Étiquetez les notes avec des hashtags au fur et à mesure que vous écrivez et filtrez instantanément la chronologie pour revoir n'importe quel sujet ou projet.
Recherche en texte intégral
Trouvez n'importe quelle note dans tout votre historique en quelques millisecondes sans naviguer dans les hiérarchies de dossiers.
Confidentialité complète
Toutes les notes restent sur votre VPS — pas d'analyse publicitaire, pas de synchronisation cloud avec des tiers, et pas de frais d'abonnement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Memos
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA