Jusqu’à 70 % de rabais sur TimeTagger

Déployer TimeTagger en 1 clic.

Suivi du temps personnel axé sur la confidentialité avec une chronologie interactive, des balises, des rapports et un flux de travail Pomodoro intégré.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour TimeTagger

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec TimeTagger

TimeTagger est un outil de suivi du temps open-source basé sur le web, construit autour d'une chronologie interactive et d'un flux de travail basé sur des balises, plutôt que de hiérarchies de projets rigides. Conçu pour les freelances, les consultants et les particuliers qui facturent à l'heure, il remplace les logiciels de feuilles de temps peu maniables par une interface utilisateur rapide et conviviale au clavier, qui fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne et se synchronise sur tous les appareils.

L'auto-hébergement de TimeTagger sur votre propre VPS vous permet de garder chaque minute enregistrée, chaque balise client et chaque exportation de facture sous votre contrôle — aucun SaaS tiers ne prend en otage votre historique de facturation, pas de frais par utilisateur, et aucun risque de fermeture de compte pendant une semaine chargée.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de TimeTagger

Chronologie interactive

Visualisez votre journée sur une chronologie zoomable où vous pouvez faire glisser, redimensionner et diviser les enregistrements pour correspondre exactement à la façon dont le travail s'est déroulé.

Suivi par tags

Évitez les arborescences de projets rigides et étiquetez le travail avec des balises libres, afin que le même enregistrement puisse appartenir à un client, une tâche et un code de facturation à la fois.

Rapports PDF et CSV

Générez des rapports filtrés par balise, période ou cible et exportez-les au format PDF ou CSV pour la facturation, la comptabilité et les mises à jour d'équipe.

Objectifs et Pomodoro

Définissez des objectifs horaires quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et exécutez des sessions Pomodoro ciblées directement dans le suivi — aucune application supplémentaire n'est requise.

Synchronisation inter-appareils

Suivez depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone avec l'interface utilisateur web réactive et toutes les modifications seront automatiquement synchronisées avec votre serveur auto-hébergé.

Confidentialité par conception

Tous les enregistrements sont stockés dans une base de données SQLite locale sur votre VPS, de sorte que les noms des clients, les heures et les données de facturation n'atteignent jamais un service cloud tiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour TimeTagger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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