Déployer Crucix en un clic.
Plateforme de renseignement OSINT agrégeant 27 sources de données mondiales en temps réel dans un tableau de bord 3D unifié.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Crucix
Crucix est une plateforme OSINT (Open Source Intelligence) qui consolide les données de 27 sources publiques — y compris l'imagerie satellite NASA FIRMS, le suivi AIS maritime, les données de conflit ACLED, les indicateurs économiques FRED et les flux de sentiment social — dans un tableau de bord unique en temps réel doté d'un globe 3D alimenté par WebGL. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 15 minutes, vous offrant une connaissance continue de la situation sans intervention manuelle.
La plateforme fournit des alertes multi-niveaux (FLASH, PRIORITÉ, ROUTINE) via Telegram et Discord, des idées de trading générées par LLM, et des commandes de bot bidirectionnelles pour des briefings à la demande. L'auto-hébergement de Crucix sur votre VPS conserve toutes les clés API et les archives de renseignement sur votre propre infrastructure, assure une collecte de données ininterrompue et vous donne un contrôle total sur la rétention et l'accès.
Principales fonctionnalités de Crucix
27 sources OSINT
Agrège en parallèle les données satellitaires, maritimes, aéronautiques, de conflit, économiques et de sentiment social, avec une dégradation progressive lorsqu'une source est indisponible.
Visualisation 3D du globe
Le globe alimenté par WebGL superpose les événements géographiquement, facilitant la corrélation des incidents entre les régions en un coup d'œil.
Système d'alerte multi-niveaux
Fournit des alertes FLASH, PRIORITAIRES et ROUTINE via Telegram et Discord afin que les développements critiques vous parviennent immédiatement.
Analyse de l'intelligence des LLM
S'intègre avec Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini et d'autres fournisseurs pour générer des idées de trading et des résumés de signaux intelligents à partir des données collectées.
Commandes de bot bidirectionnelles
Demandez des vérifications de statut à la demande, déclenchez des balayages manuels et recevez des briefings directement via les commandes de bot Telegram ou Discord.
Pourquoi choisir Hostinger pour Crucix
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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