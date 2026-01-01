Déployer Duplicati en 1 clic.
Client de sauvegarde open source qui crée des sauvegardes chiffrées et incrémentielles sur des services de stockage cloud et des serveurs distants avec une interface web simple.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Duplicati
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Duplicati
Duplicati est un client de sauvegarde gratuit et open source qui chiffre les données avec AES-256 avant d'envoyer des sauvegardes incrémentielles, dédupliquées et compressées vers plus de 20 solutions de stockage — y compris Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, et des protocoles standards comme SFTP et WebDAV. Puisque tout est chiffré côté client, vos données restent privées même lorsqu'elles sont stockées sur des services cloud tiers.
Une interface web épurée facilite la configuration des tâches de sauvegarde, la définition des politiques de rétention, la vérification de l'intégrité des sauvegardes et la surveillance des exécutions planifiées. La déduplication au niveau des blocs et la compression maintiennent les coûts de stockage bas, même pour de grands ensembles de données. L'auto-hébergement de Duplicati sur un VPS vous offre un moteur de sauvegarde fiable et toujours actif qui exécute les tâches planifiées de manière cohérente sans dépendre d'un ordinateur personnel allumé.
Principales fonctionnalités de Duplicati
Chiffrement AES-256 côté client
Chiffre toutes les données avant qu'elles ne quittent votre serveur, afin que les sauvegardes sur le stockage cloud tiers restent entièrement privées.
Plus de 20 backends de stockage
Prend en charge Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV, et de nombreuses autres destinations depuis une interface unique.
Incrémentiel et dédupliqué
Télécharge uniquement les blocs modifiés après la première sauvegarde, réduisant considérablement l'utilisation du stockage et la bande passante de téléversement lors des tâches ultérieures.
Planification flexible
Configurez des fenêtres de sauvegarde automatisées avec des politiques de rétention qui expirent automatiquement les anciens points de restauration pour gérer les coûts de stockage.
Vérification de la sauvegarde
Teste périodiquement l'intégrité des sauvegardes en restaurant et en comparant les données, détectant la corruption silencieuse avant qu'elle ne devienne un problème de récupération.
Pourquoi choisir Hostinger pour Duplicati
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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