Déployer MQTTX en 1 clic.
Client MQTT 5.0 basé sur navigateur pour le débogage de brokers et le test des connexions IoT WebSocket sans installations locales.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec MQTTX
MQTTX Web est un client MQTT 5.0 open-source d'EMQX qui fonctionne entièrement dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de se connecter à n'importe quel broker MQTT via WebSocket pour inspecter les sujets, publier des charges utiles et valider les flux de messages IoT en quelques secondes. Contrairement à l'édition de bureau, MQTTX Web ne nécessite aucune installation — l'ouverture de l'URL déployée est tout ce dont les équipes ont besoin pour commencer à déboguer les brokers depuis n'importe quel ordinateur portable ou tablette.
L'auto-hébergement de MQTTX Web sur votre propre VPS met à disposition un client WebSocket privé et toujours disponible à une URL que votre équipe contrôle, sans qu'un point de terminaison hébergé par un tiers n'enregistre vos identifiants de broker et sans dépendance à l'instance publique emqx.io. Les profils de connexion sont stockés localement dans chaque navigateur, de sorte que le déploiement lui-même est sans état et facile à mettre à niveau.
Principales fonctionnalités de MQTTX
Prise en charge complète de MQTT 5.0
Testez chaque fonctionnalité de MQTT 5.0, y compris les propriétés, les codes de raison, les abonnements partagés et les modèles de requête-réponse, avec n'importe quel courtier compatible.
Connectivité WebSocket
Connectez-vous aux brokers MQTT via WS et WSS directement depuis le navigateur, idéal pour valider les passerelles IoT et les clients web qui s'appuient sur le transport WebSocket.
Espace de travail multi-courtiers
Enregistrez et basculez entre les profils de connexion pour les courtiers de production, de staging et locaux sans quitter l'onglet ni reconfigurer les identifiants à chaque fois.
Publication et abonnement de sujets
Abonnez-vous aux sujets génériques, publiez des charges utiles JSON, en texte brut ou en Base64, et inspectez l'historique des messages avec les métadonnées QoS, de rétention et d'horodatage.
Accès sans installation
Partagez l'URL déployée avec votre équipe pour donner à chaque ingénieur un client MQTT sans distribuer de binaires de bureau ni gérer les versions de paquets.
Stockage de données côté client
Les paramètres de connexion et l'historique des messages restent dans le navigateur via localStorage, de sorte que le serveur ne détient aucune information d'identification de courtier et reste sans état lors des mises à niveau.
Pourquoi choisir Hostinger pour MQTTX
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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