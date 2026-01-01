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Client MQTT 5.0 basé sur navigateur pour le débogage de brokers et le test des connexions IoT WebSocket sans installations locales.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec MQTTX

MQTTX Web est un client MQTT 5.0 open-source d'EMQX qui fonctionne entièrement dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de se connecter à n'importe quel broker MQTT via WebSocket pour inspecter les sujets, publier des charges utiles et valider les flux de messages IoT en quelques secondes. Contrairement à l'édition de bureau, MQTTX Web ne nécessite aucune installation — l'ouverture de l'URL déployée est tout ce dont les équipes ont besoin pour commencer à déboguer les brokers depuis n'importe quel ordinateur portable ou tablette.

L'auto-hébergement de MQTTX Web sur votre propre VPS met à disposition un client WebSocket privé et toujours disponible à une URL que votre équipe contrôle, sans qu'un point de terminaison hébergé par un tiers n'enregistre vos identifiants de broker et sans dépendance à l'instance publique emqx.io. Les profils de connexion sont stockés localement dans chaque navigateur, de sorte que le déploiement lui-même est sans état et facile à mettre à niveau.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de MQTTX

Prise en charge complète de MQTT 5.0

Testez chaque fonctionnalité de MQTT 5.0, y compris les propriétés, les codes de raison, les abonnements partagés et les modèles de requête-réponse, avec n'importe quel courtier compatible.

Connectivité WebSocket

Connectez-vous aux brokers MQTT via WS et WSS directement depuis le navigateur, idéal pour valider les passerelles IoT et les clients web qui s'appuient sur le transport WebSocket.

Espace de travail multi-courtiers

Enregistrez et basculez entre les profils de connexion pour les courtiers de production, de staging et locaux sans quitter l'onglet ni reconfigurer les identifiants à chaque fois.

Publication et abonnement de sujets

Abonnez-vous aux sujets génériques, publiez des charges utiles JSON, en texte brut ou en Base64, et inspectez l'historique des messages avec les métadonnées QoS, de rétention et d'horodatage.

Accès sans installation

Partagez l'URL déployée avec votre équipe pour donner à chaque ingénieur un client MQTT sans distribuer de binaires de bureau ni gérer les versions de paquets.

Stockage de données côté client

Les paramètres de connexion et l'historique des messages restent dans le navigateur via localStorage, de sorte que le serveur ne détient aucune information d'identification de courtier et reste sans état lors des mises à niveau.

Pourquoi choisir Hostinger pour MQTTX

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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