Jusqu’à 70 % de rabais sur Shynet

Déployer Shynet en 1 clic.

Plateforme d'analyse web respectueuse de la vie privée qui fonctionne sans cookies et vous donne la pleine propriété de vos données.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
Choisir un forfait
Garantie de remboursement de 30 jours
Déployer Shynet en 1 clic.

Trouvez le forfait VPS idéal pour Shynet

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shynet

Shynet est une plateforme d'analyse web auto-hébergée conçue pour les propriétaires de sites web soucieux de la confidentialité. Contrairement aux outils d'analyse commerciaux, Shynet suit le comportement des visiteurs sans cookies, sans empreinte numérique (fingerprinting) ni collecte de données personnelles, ce qui le rend entièrement conforme au RGPD et aux réglementations similaires en matière de confidentialité, sans bannières de cookies ni dialogues de consentement.

Le déploiement de Shynet sur votre propre VPS signifie que les données de vos visiteurs ne quittent jamais votre infrastructure. Vous obtenez des métriques claires et significatives — sessions, référents, temps de chargement et données géographiques — tout en respectant la confidentialité de vos utilisateurs et en conservant la pleine propriété de vos analyses.

Commencer
Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Shynet

Suivi sans cookies

Collecte des analyses sans cookies ni empreintes digitales, éliminant le besoin de bannières de consentement et vous maintenant en conformité avec le RGPD et le CCPA.

Propriété des données auto-hébergées

Toutes les données des visiteurs restent sur votre VPS — aucun partage avec des tiers, aucun courtier en données, aucune dépendance vis-à-vis d'une plateforme.

Script d'intégration léger

Un seul extrait JavaScript ou un traqueur de pixels 1x1 sans JS s'intègre à n'importe quel site web ou générateur de site statique.

Gestion multi-site

Gérer les analyses de plusieurs sites web depuis un tableau de bord unique, avec des contrôles d'accès par site pour les équipes.

Données de session en temps réel

Visualisez les sessions actives, les sources de référence, les temps de chargement des pages et la répartition géographique en temps réel.

Pourquoi choisir Hostinger pour Shynet

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Hébergez localement. Performez mondialement.

Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
Martin K

Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

Commencer

Explorez d'autres applications à déployer

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité

Sélectionner
Ackee

Ackee

Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour un suivi de sites web respectueux de la vie privée.

Sélectionner
Apache DevLake

Apache DevLake

Plateforme open source de métriques DORA et d'analyse pour les équipes d'ingénierie

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.