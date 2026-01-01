Déployer Shynet en 1 clic.
Plateforme d'analyse web respectueuse de la vie privée qui fonctionne sans cookies et vous donne la pleine propriété de vos données.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Shynet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shynet
Shynet est une plateforme d'analyse web auto-hébergée conçue pour les propriétaires de sites web soucieux de la confidentialité. Contrairement aux outils d'analyse commerciaux, Shynet suit le comportement des visiteurs sans cookies, sans empreinte numérique (fingerprinting) ni collecte de données personnelles, ce qui le rend entièrement conforme au RGPD et aux réglementations similaires en matière de confidentialité, sans bannières de cookies ni dialogues de consentement.
Le déploiement de Shynet sur votre propre VPS signifie que les données de vos visiteurs ne quittent jamais votre infrastructure. Vous obtenez des métriques claires et significatives — sessions, référents, temps de chargement et données géographiques — tout en respectant la confidentialité de vos utilisateurs et en conservant la pleine propriété de vos analyses.
Principales fonctionnalités de Shynet
Suivi sans cookies
Collecte des analyses sans cookies ni empreintes digitales, éliminant le besoin de bannières de consentement et vous maintenant en conformité avec le RGPD et le CCPA.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les données des visiteurs restent sur votre VPS — aucun partage avec des tiers, aucun courtier en données, aucune dépendance vis-à-vis d'une plateforme.
Script d'intégration léger
Un seul extrait JavaScript ou un traqueur de pixels 1x1 sans JS s'intègre à n'importe quel site web ou générateur de site statique.
Gestion multi-site
Gérer les analyses de plusieurs sites web depuis un tableau de bord unique, avec des contrôles d'accès par site pour les équipes.
Données de session en temps réel
Visualisez les sessions actives, les sources de référence, les temps de chargement des pages et la répartition géographique en temps réel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Shynet
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
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