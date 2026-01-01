Déployer ThinkDashboard en 1 clic.
Tableau de bord de signets léger et auto-hébergé avec des raccourcis clavier et une interface textuelle minimaliste.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec ThinkDashboard
ThinkDashboard est un tableau de bord de signets minimaliste et auto-hébergé, construit en Go et en JavaScript pur, pour les personnes qui souhaitent une page de démarrage de navigateur rapide sans l'encombrement des tableaux de bord homelab typiques. Les signets sont regroupés par catégories, organisés sur plusieurs pages et présentés via une interface épurée axée sur le texte qui se charge instantanément sur ordinateur de bureau et mobile.
Chaque signet peut se voir attribuer un raccourci clavier, ainsi, ouvrir une destination fréquente est aussi rapide que d'appuyer sur une touche — pas de souris, pas de menu déroulant de recherche, pas d'extensions tierces. Toutes les données résident dans des fichiers JSON sur un volume persistant, ce qui rend les sauvegardes triviales et maintient votre collection de signets entièrement sur votre propre VPS au lieu d'un service de signets hébergé.
Principales fonctionnalités de ThinkDashboard
Raccourcis clavier
Associez une touche à n'importe quel marque-page et ouvrez-le instantanément depuis le tableau de bord sans toucher la souris.
IU textuelle minimaliste
Une interface textuelle épurée maintient l'attention sur vos liens plutôt que sur les widgets, les panneaux météo ou les tuiles de service.
Signets catégorisés
Organiser les liens en catégories personnalisées réparties sur plusieurs pages de tableau de bord pour une séparation claire des contextes.
Personnalisation du thème
Basculez entre les thèmes sombres et clairs ou créez des variantes de couleurs personnalisées illimitées directement depuis la page de configuration.
Stockage de fichiers JSON
Tous les signets, pages et paramètres sont stockés sous forme de fichiers JSON simples sur un volume persistant pour des sauvegardes faciles et un contrôle de version.
Conception adaptative
La mise en page s'adapte aux téléphones et aux tablettes afin que votre page de démarrage soit tout aussi rapide à utiliser loin de l'ordinateur de bureau.
Pourquoi choisir Hostinger pour ThinkDashboard
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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