Open Dronelog est un analyseur de journaux de vol de drone open-source qui importe les exportations DJI, Litchi et Airdata dans une base de données DuckDB locale et les expose via un tableau de bord web interactif. Contrairement aux services cloud qui bloquent votre historique de vol derrière des abonnements ou des limites de téléchargement, chaque vol, numéro de série de batterie et échantillon de télémétrie reste sur votre propre serveur, et les analyses s'exécutent localement avec un sous-échantillonnage automatique pour les très grands ensembles de données.

L'auto-hébergement d'Open Dronelog sur votre VPS maintient les trajectoires de vol personnellement identifiables, les numéros de série des drones et l'historique des batteries entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez synchroniser automatiquement les journaux à partir d'un dossier monté, générer des rapports réglementaires A4 imprimables pour les autorités, et partager une seule instance avec toute une équipe de drones sans frais par pilote.