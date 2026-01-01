Déployer SeaweedFS : installation en un clic.
Système de fichiers distribué haute performance avec compatibilité API S3 pour stocker et servir des milliards de fichiers à grande échelle.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec SeaweedFS
SeaweedFS est un système de fichiers distribué open source avec plus de 24 000 étoiles GitHub, optimisé pour stocker et récupérer efficacement un grand nombre de fichiers. Avec une API compatible S3 intégrée, il sert de remplacement direct pour Amazon S3 dans les environnements auto-hébergés — tout outil ou SDK conçu pour S3 fonctionne avec SeaweedFS sans modification de code.
L'auto-hébergement du stockage d'objets sur votre VPS élimine les coûts par requête et par Go des fournisseurs de cloud tout en gardant les données sous votre contrôle total. SeaweedFS gère tout, des petites images téléchargées par les utilisateurs aux fichiers vidéo volumineux et aux archives de sauvegarde, avec réplication et codage d'effacement disponibles pour la protection des données.
Principales fonctionnalités de SeaweedFS
Compatibilité S3 API
Toute application ou outil conçu pour Amazon S3 se connecte à SeaweedFS sans modification, permettant une intégration immédiate avec les flux de travail existants.
Gestion efficace des petits fichiers
Le moteur de stockage optimisé gère efficacement des milliards de petits fichiers — une faiblesse courante des systèmes de fichiers traditionnels et des backends de stockage à usage général.
Réplication des données
La réplication automatique sur les serveurs de volume assure la redondance, de sorte que les données restent disponibles même en cas de défaillance de nœuds de stockage individuels.
Codage par effacement
Réduit la surcharge de stockage par rapport à la réplication complète tout en maintenant l'intégrité des données pour les niveaux de stockage chaud et froid.
Support de montage FUSE
Monter SeaweedFS comme un système de fichiers natif sur les hôtes Linux, permettant aux applications qui s'attendent à un accès standard aux fichiers POSIX de lire et d'écrire directement.
Pourquoi choisir Hostinger pour SeaweedFS
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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