Déployer Apache Guacamole en un clic.
Passerelle de bureau à distance sans client pour accéder aux connexions RDP, SSH, VNC et Telnet directement depuis votre navigateur web.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Apache Guacamole
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Guacamole
Apache Guacamole est une passerelle de bureau à distance sans client qui vous permet d'accéder aux serveurs RDP, VNC, SSH et Telnet depuis n'importe quel navigateur web moderne — sans plugins, sans logiciel client natif et sans configuration par appareil. Le navigateur gère le rendu tandis qu'un démon côté serveur traduit les protocoles, rendant l'accès à distance aussi simple que l'ouverture d'une URL.
L'auto-hébergement de Guacamole sur votre propre VPS transforme votre serveur en un hôte de saut central pour la gestion des machines distantes partout dans le monde. La gestion des utilisateurs intégrée, les journaux d'audit et le partage de connexion le rendent tout aussi utile pour les administrateurs seuls et les petites équipes, tout en gardant chaque identifiant et chaque session sous votre contrôle direct.
Principales fonctionnalités de Apache Guacamole
Accès par navigateur sans client
Connectez-vous à n'importe quel hôte RDP, VNC, SSH ou Telnet directement depuis un onglet de navigateur — aucun logiciel client, aucun plugin, aucune solution de contournement de pare-feu.
Prise en charge multi-protocole
Les adaptateurs intégrés pour RDP, VNC, SSH, Telnet et Kubernetes couvrent les besoins quotidiens des administrateurs, des développeurs et des équipes de sécurité.
Identifiants centralisés
Stockez les mots de passe de serveur, les clés SSH et les certificats une seule fois dans Guacamole et accordez l'accès aux utilisateurs sans jamais partager les secrets sous-jacents.
Gestion des utilisateurs et des groupes
Les permissions basées sur les rôles, l'intégration LDAP et SAML, et les règles d'accès par connexion maintiennent les grandes équipes organisées à mesure que l'inventaire des connexions s'accroît.
Enregistrement de session et audit
L'enregistrement de session facultatif et les journaux d'activité détaillés facilitent l'audit de qui s'est connecté où et ce qu'il a fait.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Guacamole
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.