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Agrégateur de nouvelles RSS et Atom auto-hébergé et multi-utilisateur pour lire et organiser les flux depuis n'importe quel navigateur.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tiny Tiny RSS

Tiny Tiny RSS est un agrégateur de flux RSS et Atom auto-hébergé et open source qui vous permet de suivre des sites web, des blogs et des sources d'actualités à partir d'une interface web unique et privée. Il récupère continuellement les mises à jour en arrière-plan afin que vos flux soient toujours à jour, et offre une interface flexible avec des raccourcis clavier, une recherche en texte intégral, des étiquettes, des filtres et l'importation/exportation OPML.

Plusieurs comptes d'utilisateur sont pris en charge, chacun avec des abonnements de flux et des préférences indépendants. Une API intégrée permet aux clients mobiles comme FeedMe et Fluent Reader de se connecter et de synchroniser la progression de la lecture. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient votre historique de lecture et vos abonnements privés — aucun service tiers ne voit ce que vous lisez.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Tiny Tiny RSS

Récupération continue de flux

Récupère les mises à jour de tous les flux abonnés en arrière-plan afin que les articles soient prêts à être lus dès que vous ouvrez l'application.

Support multi-utilisateur

Créez plusieurs comptes indépendants, chacun avec ses propres abonnements de flux, étiquettes, filtres et préférences de lecture.

API client mobile

L'API intégrée permet à des clients mobiles populaires comme FeedMe, Fluent Reader et Reeder de se connecter et de synchroniser votre progression de lecture sur tous vos appareils.

Filtres et libellés

Étiquetez, marquez d'une étoile ou masquez automatiquement les articles en fonction des règles que vous définissez — gardez votre liste de lecture concentrée sur ce qui compte.

Importation et exportation OPML

Importez vos abonnements existants depuis n'importe quel autre lecteur RSS via OPML et exportez-les tout aussi facilement lorsque vous avez besoin de migrer.

Pourquoi choisir Hostinger pour Tiny Tiny RSS

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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