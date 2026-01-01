Déployer Tiny Tiny RSS en installation en un clic.
Agrégateur de nouvelles RSS et Atom auto-hébergé et multi-utilisateur pour lire et organiser les flux depuis n'importe quel navigateur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tiny Tiny RSS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS est un agrégateur de flux RSS et Atom auto-hébergé et open source qui vous permet de suivre des sites web, des blogs et des sources d'actualités à partir d'une interface web unique et privée. Il récupère continuellement les mises à jour en arrière-plan afin que vos flux soient toujours à jour, et offre une interface flexible avec des raccourcis clavier, une recherche en texte intégral, des étiquettes, des filtres et l'importation/exportation OPML.
Plusieurs comptes d'utilisateur sont pris en charge, chacun avec des abonnements de flux et des préférences indépendants. Une API intégrée permet aux clients mobiles comme FeedMe et Fluent Reader de se connecter et de synchroniser la progression de la lecture. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient votre historique de lecture et vos abonnements privés — aucun service tiers ne voit ce que vous lisez.
Principales fonctionnalités de Tiny Tiny RSS
Récupération continue de flux
Récupère les mises à jour de tous les flux abonnés en arrière-plan afin que les articles soient prêts à être lus dès que vous ouvrez l'application.
Support multi-utilisateur
Créez plusieurs comptes indépendants, chacun avec ses propres abonnements de flux, étiquettes, filtres et préférences de lecture.
API client mobile
L'API intégrée permet à des clients mobiles populaires comme FeedMe, Fluent Reader et Reeder de se connecter et de synchroniser votre progression de lecture sur tous vos appareils.
Filtres et libellés
Étiquetez, marquez d'une étoile ou masquez automatiquement les articles en fonction des règles que vous définissez — gardez votre liste de lecture concentrée sur ce qui compte.
Importation et exportation OPML
Importez vos abonnements existants depuis n'importe quel autre lecteur RSS via OPML et exportez-les tout aussi facilement lorsque vous avez besoin de migrer.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tiny Tiny RSS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Apollo
Éditeur d'annotation de génome collaboratif en temps réel pour les équipes de recherche distribuées
ArchivesSpace
Gestion de l'information archivistique open source pour les manuscrits et les objets numériques