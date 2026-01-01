Déployer Heimdall en un clic.
Tableau de bord applicatif élégant pour centraliser l'accès à tous vos services web et applications auto-hébergées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Heimdall
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Heimdall
Heimdall est un tableau de bord d'applications conçu pour remplacer les signets de navigateur encombrés par une interface visuelle épurée, centralisant l'accès à toutes vos applications et services web. Il prend en charge des intégrations avancées avec des outils auto-hébergés populaires comme Sonarr, Radarr et SABnzbd, affichant des statistiques en temps réel directement sur les tuiles du tableau de bord pour vous permettre de surveiller l'état de vos services en un coup d'œil.
Héberger Heimdall sur votre propre VPS vous offre une page de démarrage persistante et accessible en tout temps, depuis n'importe quel appareil, sans dépendances externes et avec un contrôle total sur la mise en page de votre tableau de bord, les thèmes et les intégrations API.
Principales fonctionnalités de Heimdall
Statistiques du service en direct
Les intégrations améliorées avec Sonarr, Radarr, NZBGet et plus encore affichent des statistiques en temps réel directement sur les tuiles du tableau de bord.
Recherche intégrée
La barre de recherche intégrée prend en charge Google, Bing et DuckDuckGo, faisant de Heimdall une page de démarrage de navigateur puissante.
Détection automatique d'icônes
Remplit automatiquement les icônes et les couleurs pour les applications Foundation reconnues, réduisant ainsi l'effort de configuration manuelle.
Support multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de sa propre configuration de tableau de bord, adaptée aux homelabs partagés et aux environnements d'équipe.
Filtrage par tags
Organisez de grandes collections d'applications avec des balises pour un filtrage rapide et une navigation aisée entre les catégories de services.
Pourquoi choisir Hostinger pour Heimdall
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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