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Base de données sans code open source et alternative à Airtable pour créer des feuilles de calcul collaboratives, des flux de travail et des outils internes.

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$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Baserow

Baserow est une plateforme no-code open source qui permet aux équipes de créer des bases de données collaboratives, des outils internes et des flux de travail automatisés grâce à une interface de feuille de calcul familière — sans SQL, sans configuration d'infrastructure et sans frais par enregistrement. Les tableaux, les types de champs enrichis, les vues, les formulaires et une API REST en font une alternative pratique à Airtable pour les équipes produit, opérations, marketing et ingénierie.

L'auto-hébergement de Baserow sur votre propre VPS maintient les dossiers clients, les suivis de projets, les données CRM et les réponses de formulaires au sein de votre infrastructure plutôt que dans la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez les limites de stockage, la rétention, les intégrations et l'accès — et vous évitez les frais par utilisateur qui augmentent avec la taille de l'équipe à mesure que votre utilisation croît.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Baserow

Interface de feuille de calcul

Modifiez les données via une interface de grille familière avec tri, filtrage, regroupement et édition de cellules en ligne, qui ressemble à Excel ou Google Sheets.

Types de champs enrichis

Combinez le texte, les nombres, les dates, la sélection simple et multiple, les formules, les pièces jointes, les liens entre les tables et les champs de recherche dans un seul schéma.

Plusieurs vues

Visualisez le même tableau sous forme de grille, de tableau Kanban, de calendrier, de galerie ou de formulaire pour prendre en charge différents flux de travail d'équipe sans dupliquer les données.

Formulaires et partage

Publiez des formulaires publics qui écrivent directement dans vos tableaux et partagez des vues en lecture seule ou modifiables avec des collaborateurs extérieurs à votre espace de travail.

API REST et webhooks

Chaque table expose une API REST typée et des déclencheurs de webhook, vous permettant d'intégrer Baserow avec des applications personnalisées, des automatisations et des outils de BI.

Pourquoi choisir Hostinger pour Baserow

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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