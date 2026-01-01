Baserow est une plateforme no-code open source qui permet aux équipes de créer des bases de données collaboratives, des outils internes et des flux de travail automatisés grâce à une interface de feuille de calcul familière — sans SQL, sans configuration d'infrastructure et sans frais par enregistrement. Les tableaux, les types de champs enrichis, les vues, les formulaires et une API REST en font une alternative pratique à Airtable pour les équipes produit, opérations, marketing et ingénierie.

L'auto-hébergement de Baserow sur votre propre VPS maintient les dossiers clients, les suivis de projets, les données CRM et les réponses de formulaires au sein de votre infrastructure plutôt que dans la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez les limites de stockage, la rétention, les intégrations et l'accès — et vous évitez les frais par utilisateur qui augmentent avec la taille de l'équipe à mesure que votre utilisation croît.