Déployer Forgejo en un clic.
Service Git léger auto-hébergé avec une interface web complète, des demandes de fusion, un suivi des problèmes et des pipelines CI/CD.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Forgejo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Forgejo
Forgejo est un service Git auto-hébergé, piloté par la communauté, qui a émergé comme un fork de Gitea avec un fort accent sur la transparence et l'autonomisation des utilisateurs. Il offre tout ce dont les équipes ont besoin pour héberger, collaborer et gérer des projets logiciels — de la gestion des dépôts et de la révision de code au suivi des problèmes, aux wikis et aux actions CI/CD intégrées — dans un package léger et économe en ressources qui fonctionne confortablement sur un petit VPS.
L'auto-hébergement de votre infrastructure Git avec Forgejo signifie une propriété complète de votre code source, aucune dépendance envers des plateformes tierces et une conformité totale aux exigences de résidence des données. Vous bénéficiez de fonctionnalités de collaboration de niveau entreprise sans tarification par siège utilisateur ni le risque de modifications de politique de la part de fournisseurs externes qui pourraient bloquer l'accès de votre équipe à ses propres dépôts.
Principales fonctionnalités de Forgejo
Hébergement Git complet
Héberger des dépôts avec accès SSH et HTTPS, protection des branches et un visualiseur de différences basé sur le web pour la révision de code.
Demandes de tirage et révisions
Flux de travail structuré d'examen de code avec commentaires en ligne, exigences d'approbation et stratégies de fusion pour le contrôle qualité.
Suivi des problèmes
Suivi des problèmes intégré avec des étiquettes, des jalons et des tableaux de projet pour gérer le travail en parallèle du code auquel il est lié.
Actions CI/CD Intégrées
L'automatisation compatible avec GitHub Actions vous permet d'exécuter des tests et des déploiements directement dans Forgejo sans services de CI externes.
Registre de paquets
Hébergez des images Docker, des paquets NPM et d'autres artefacts sur la même plateforme que votre code source pour une chaîne d'approvisionnement unifiée.
Support de la fédération
La fédération basée sur ActivityPub permet la collaboration inter-instances, réduisant la dépendance à l'égard de tout fournisseur d'hébergement centralisé unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Forgejo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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