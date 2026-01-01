Forgejo est un service Git auto-hébergé, piloté par la communauté, qui a émergé comme un fork de Gitea avec un fort accent sur la transparence et l'autonomisation des utilisateurs. Il offre tout ce dont les équipes ont besoin pour héberger, collaborer et gérer des projets logiciels — de la gestion des dépôts et de la révision de code au suivi des problèmes, aux wikis et aux actions CI/CD intégrées — dans un package léger et économe en ressources qui fonctionne confortablement sur un petit VPS.

L'auto-hébergement de votre infrastructure Git avec Forgejo signifie une propriété complète de votre code source, aucune dépendance envers des plateformes tierces et une conformité totale aux exigences de résidence des données. Vous bénéficiez de fonctionnalités de collaboration de niveau entreprise sans tarification par siège utilisateur ni le risque de modifications de politique de la part de fournisseurs externes qui pourraient bloquer l'accès de votre équipe à ses propres dépôts.