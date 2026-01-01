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IDE de nouvelle génération basé sur le web pour les notebooks interactifs, les terminaux et les éditeurs de code dans un environnement unifié de science des données.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec JupyterLab

JupyterLab est le successeur moderne de Jupyter Notebook, offrant une interface flexible à plusieurs panneaux qui combine des notebooks interactifs, un terminal, un éditeur de code, un explorateur de fichiers et des visualiseurs de sortie dans un seul espace de travail basé sur le navigateur. Il prend en charge plus de 40 kernels de langage et s'intègre avec Git, les bases de données et le stockage cloud grâce à un riche écosystème d'extensions.

Héberger JupyterLab sur un VPS offre aux scientifiques des données et aux chercheurs des ressources de calcul dédiées sans limites de temps d'exécution, sans plafonds de mémoire et sans réinitialisations de session. Vos packages installés, environnements configurés et jeux de données mis en cache persistent entre les sessions, éliminant le cycle de réinstallation constant courant avec les services de notebook cloud.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de JupyterLab

Unifié Workspace

Travaillez simultanément avec des notebooks, des terminaux, des éditeurs de texte et des explorateurs de fichiers dans une interface multipanneaux organisable — sans changer de contexte entre les outils.

Noyaux multilingues

Exécutez Python, R, Julia et plus de 40 autres noyaux de langage, en basculant entre eux au sein de la même session pour utiliser le meilleur outil pour chaque tâche.

Terminal intégré

Installer des paquets avec pip ou conda, gérer les dépôts Git et exécuter des commandes système directement depuis le navigateur sans client SSH séparé.

Collaboration en temps réel

Partager des sessions de notebook avec des coéquipiers pour une édition simultanée, permettant l'analyse en direct en binôme et le développement collaboratif de modèles.

Écosystème d'extensions

Étendez JupyterLab avec l'intégration Git, des connecteurs de base de données, des inspecteurs de variables et des outils de visualisation grâce à une bibliothèque croissante d'extensions communautaires.

Pourquoi choisir Hostinger pour JupyterLab

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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