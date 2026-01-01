Déployer JupyterLab en 1 clic.
IDE de nouvelle génération basé sur le web pour les notebooks interactifs, les terminaux et les éditeurs de code dans un environnement unifié de science des données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec JupyterLab
JupyterLab est le successeur moderne de Jupyter Notebook, offrant une interface flexible à plusieurs panneaux qui combine des notebooks interactifs, un terminal, un éditeur de code, un explorateur de fichiers et des visualiseurs de sortie dans un seul espace de travail basé sur le navigateur. Il prend en charge plus de 40 kernels de langage et s'intègre avec Git, les bases de données et le stockage cloud grâce à un riche écosystème d'extensions.
Héberger JupyterLab sur un VPS offre aux scientifiques des données et aux chercheurs des ressources de calcul dédiées sans limites de temps d'exécution, sans plafonds de mémoire et sans réinitialisations de session. Vos packages installés, environnements configurés et jeux de données mis en cache persistent entre les sessions, éliminant le cycle de réinstallation constant courant avec les services de notebook cloud.
Principales fonctionnalités de JupyterLab
Unifié Workspace
Travaillez simultanément avec des notebooks, des terminaux, des éditeurs de texte et des explorateurs de fichiers dans une interface multipanneaux organisable — sans changer de contexte entre les outils.
Noyaux multilingues
Exécutez Python, R, Julia et plus de 40 autres noyaux de langage, en basculant entre eux au sein de la même session pour utiliser le meilleur outil pour chaque tâche.
Terminal intégré
Installer des paquets avec pip ou conda, gérer les dépôts Git et exécuter des commandes système directement depuis le navigateur sans client SSH séparé.
Collaboration en temps réel
Partager des sessions de notebook avec des coéquipiers pour une édition simultanée, permettant l'analyse en direct en binôme et le développement collaboratif de modèles.
Écosystème d'extensions
Étendez JupyterLab avec l'intégration Git, des connecteurs de base de données, des inspecteurs de variables et des outils de visualisation grâce à une bibliothèque croissante d'extensions communautaires.
Pourquoi choisir Hostinger pour JupyterLab
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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