JupyterLab est le successeur moderne de Jupyter Notebook, offrant une interface flexible à plusieurs panneaux qui combine des notebooks interactifs, un terminal, un éditeur de code, un explorateur de fichiers et des visualiseurs de sortie dans un seul espace de travail basé sur le navigateur. Il prend en charge plus de 40 kernels de langage et s'intègre avec Git, les bases de données et le stockage cloud grâce à un riche écosystème d'extensions.

Héberger JupyterLab sur un VPS offre aux scientifiques des données et aux chercheurs des ressources de calcul dédiées sans limites de temps d'exécution, sans plafonds de mémoire et sans réinitialisations de session. Vos packages installés, environnements configurés et jeux de données mis en cache persistent entre les sessions, éliminant le cycle de réinstallation constant courant avec les services de notebook cloud.