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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Icinga 2

Icinga 2 est le successeur moderne de Nagios, réécrit en C++ pour la performance et construit autour d'un puissant DSL de configuration, d'une API REST native et de modules de fonctionnalités enfichables. Il vérifie la disponibilité des hôtes, des services, des périphériques réseau et des applications, calcule les transitions d'état et les temps d'arrêt, et déclenche des notifications en cas de problème — le tout soutenu par les milliers de plugins compatibles Nagios existants.

Ce modèle regroupe Icinga 2 avec Icinga DB, un démon de synchronisation basé sur Redis, et Icinga Web 2 afin que vous obteniez une pile de surveillance complète avec un tableau de bord moderne prêt à l'emploi. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque alerte, métrique et inventaire d'hôtes sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par hôte ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Icinga 2

Extension compatible Nagios

Réutilise l'ensemble de l'écosystème de plugins Nagios afin que les scripts de vérification existants pour HTTP, SMTP, le disque, le CPU, les bases de données et les certificats fonctionnent sans modification.

Tableau de bord web moderne

Icinga Web 2 avec le module Icinga DB propose une interface utilisateur rapide pour les listes, les filtres et les détails, avec un mode sombre, l'acquittement en masse et une planification modale des périodes d'indisponibilité.

Puissant DSL de configuration

Les règles, les modèles et les groupes d'hôtes vous permettent de définir la surveillance pour des centaines d'hôtes en quelques lignes au lieu de répéter des blocs par hôte.

API REST et événements

L'API REST complète pour les hôtes, les services, les périodes d'indisponibilité, les commentaires et les accusés de réception alimente l'automatisation, les tableaux de bord et les intégrations ChatOps.

Icinga DB synchronisation en continu

Un démon de synchronisation basé sur Redis diffuse chaque résultat de vérification et chaque changement d'état dans MariaDB afin que l'interface utilisateur web reflète toujours l'état en direct avec un décalage minimal.

Surveillance distribuée

Le conteneur maître peut ultérieurement accepter des zones satellites et d'agents, vous permettant de passer à l'échelle vers plusieurs centres de données à partir du même arbre de configuration.

Pourquoi choisir Hostinger pour Icinga 2

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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