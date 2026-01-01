Déployer Icinga 2 avec une installation en un clic.
Plateforme open source de supervision pour les hôtes, les services et les métriques avec un puissant DSL et une API REST.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Icinga 2
Icinga 2 est le successeur moderne de Nagios, réécrit en C++ pour la performance et construit autour d'un puissant DSL de configuration, d'une API REST native et de modules de fonctionnalités enfichables. Il vérifie la disponibilité des hôtes, des services, des périphériques réseau et des applications, calcule les transitions d'état et les temps d'arrêt, et déclenche des notifications en cas de problème — le tout soutenu par les milliers de plugins compatibles Nagios existants.
Ce modèle regroupe Icinga 2 avec Icinga DB, un démon de synchronisation basé sur Redis, et Icinga Web 2 afin que vous obteniez une pile de surveillance complète avec un tableau de bord moderne prêt à l'emploi. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque alerte, métrique et inventaire d'hôtes sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par hôte ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de Icinga 2
Extension compatible Nagios
Réutilise l'ensemble de l'écosystème de plugins Nagios afin que les scripts de vérification existants pour HTTP, SMTP, le disque, le CPU, les bases de données et les certificats fonctionnent sans modification.
Tableau de bord web moderne
Icinga Web 2 avec le module Icinga DB propose une interface utilisateur rapide pour les listes, les filtres et les détails, avec un mode sombre, l'acquittement en masse et une planification modale des périodes d'indisponibilité.
Puissant DSL de configuration
Les règles, les modèles et les groupes d'hôtes vous permettent de définir la surveillance pour des centaines d'hôtes en quelques lignes au lieu de répéter des blocs par hôte.
API REST et événements
L'API REST complète pour les hôtes, les services, les périodes d'indisponibilité, les commentaires et les accusés de réception alimente l'automatisation, les tableaux de bord et les intégrations ChatOps.
Icinga DB synchronisation en continu
Un démon de synchronisation basé sur Redis diffuse chaque résultat de vérification et chaque changement d'état dans MariaDB afin que l'interface utilisateur web reflète toujours l'état en direct avec un décalage minimal.
Surveillance distribuée
Le conteneur maître peut ultérieurement accepter des zones satellites et d'agents, vous permettant de passer à l'échelle vers plusieurs centres de données à partir du même arbre de configuration.
Pourquoi choisir Hostinger pour Icinga 2
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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