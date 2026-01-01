Icinga 2 est le successeur moderne de Nagios, réécrit en C++ pour la performance et construit autour d'un puissant DSL de configuration, d'une API REST native et de modules de fonctionnalités enfichables. Il vérifie la disponibilité des hôtes, des services, des périphériques réseau et des applications, calcule les transitions d'état et les temps d'arrêt, et déclenche des notifications en cas de problème — le tout soutenu par les milliers de plugins compatibles Nagios existants.

Ce modèle regroupe Icinga 2 avec Icinga DB, un démon de synchronisation basé sur Redis, et Icinga Web 2 afin que vous obteniez une pile de surveillance complète avec un tableau de bord moderne prêt à l'emploi. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque alerte, métrique et inventaire d'hôtes sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par hôte ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.