Deploy WebCord in one click installation.
Privacy-focused Discord client with security enhancements, custom stylesheets, and browser-based access via your VPS.
Trouvez le forfait VPS idéal pour WebCord
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WebCord
WebCord is a privacy-enhanced Discord client that runs as a containerized browser-accessible application on your VPS via LinuxServer.io. It adds security hardenings, custom CSS stylesheet support, lossless image streaming, and workarounds for Discord client bugs while remaining compliant with Discord's Terms of Service.
Self-hosting WebCord on a VPS gives you a persistent Discord client accessible from any browser without installing Discord on each device. The LinuxServer.io container provides KasmVNC-based desktop streaming for the Electron client, with configurable user, group, and timezone settings.
Principales fonctionnalités de WebCord
Browser-based access
Access Discord from any browser by connecting to the WebCord container running on your VPS via KasmVNC streaming.
Custom stylesheets
Apply custom CSS themes and stylesheets to the Discord interface without modifying client files directly.
Privacy enhancements
WebCord adds security hardenings that reduce telemetry and tracking compared to the standard Discord client.
Always-on client
The containerized client runs persistently on your VPS, staying logged in and connected without keeping a local machine running.
Pourquoi choisir Hostinger pour WebCord
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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